Sony DualSense Edge: Kabelloses, konfigurierbares Gamepad für Playstation 5

Sony hat zur Gamescom seinen neuen "DualSense Edge Wireless Controller" für Playstation 5 angekündigt. Das schnurlose Gamepad setzt auf nahezu vollständige Individualisierung seitens der Nutzer, wie es Microsoft bereits vor Jahren mit seinem Xbox Wireless Elite Controller vorgemacht hat. Zudem lassen sich einzelne Buttons, die analogen Stick und deren Köpfe austauschen.

Bei den Analogsticks des DualSense Edge darf der Spieler auswählen zwischen drei Köpfen mit unterschiedlicher Oberfläche: Standard, High-Dome und Low-Dome. Die Stick-Module können komplett gewechselt werden – sie werden separat verkauft. Die ebenfalls austauschbaren Tasten der Rückseite, bei denen sich zwischen Half-Dome und Hebel wählen lässt, können wie alle anderen Buttons je nach Wunsch auch anderen Funktionen zugeordnet werden.

Dazu kommen spezielle Feinjustierungen. So lassen sich die Empfindlichkeit verschiedener Tasten und die Totzonen der Analogsticks einstellen, sodass etwa eine Aktion nach Betätigung schneller ausgelöst wird. Wie bei vielen anderen konfigurierbaren Controllern erlaubt der DualSense Edge das Speichern verschiedener Profile, beispielsweise für unterschiedliche Spiele. Der Gamer kann im laufenden Spiel zwischen den Profilen schnell per dediziertem Button umschalten und auch Lautstärke sowie Chat-Balance einstellen.

Termin und Preis noch offen

Der DualSense Edge für Playstation 5 wird mit einem ummantelten USB-C-Kabel ausgeliefert, das durch ein Steckergehäuse sicher am Gamepad angeschlossen werden können soll, um eventuell unbeabsichtigtes Herausziehen zu vermeiden. Dazu gibt es eine Tragetasche für alle Komponenten, in der der Controller auch per USB aufgeladen werden kann.

Sony hat den DualSense Edge während der Gamescom Opening Night 2022 lediglich vorgestellt und es gibt bislang noch keine Informationen zu Verfügbarkeit und Preis. Das Gamepad dürfte noch etwas auf sich warten lassen. Sony erklärt per Mitteilung, dass weitere Einzelheiten zum kabellosen DualSense Edge im Laufe der nächsten Monate folgen werden, einschließlich eines Einführungstermins.

