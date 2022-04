Sony: Firmware-Updates für Dualsense-Controller jetzt auch am PC

Sony verbessert den Support für seine PS5-Gamepads auf dem PC: Die Dualsense-Controller können mit einem neuen Programm nun auch auf dem Rechner mit neuer Firmware bespielt werden. Bisher brauchte man eine Playstation 5, um das Gamepad auf den aktuellen Firmware-Stand zu hieven.

Der Firmware Updater für das Dualsense-Gamepad kann bei Sony heruntergeladen werden, das Programm unterstützt offiziell Windows 10 und Windows 11. Nach dem Download muss der Dualsense-Controller per USB-Kabel an den Rechner gekoppelt werden, bevor das Firmware-Update durchgeführt werden kann.

Vibration nur in ausgewählten Titeln

Praktisch ist das Programm vor allem für Personen, die gerne am PC mit einem Dualsense-Gamepad spielen, aber keine Playstation 5 besitzen. Grundsätzlich kann das Gamepad problemlos am Rechner eingesetzt werden, einige Abstriche muss man aber machen: Beispielsweise zeigen viele Spiele das Button-Layout der Xbox-Controller anstelle der Playstation-Icons an, wenn sie ein Gamepad erkennen.

Das Xbox-Gamepad wird wegen des Supports durch Microsoft auf Windows-Rechnern traditionell besser unterstützt als die Sony-Variante und gilt damit unter vielen PC-Gamern als die naheliegendere Wahl. Die Möglichkeit, das Xbox-Gamepad auf dem PC mit neuer Firmware zu bespielen, gibt es in der App Xbox Accessories bereits. Manche Rechner haben außerdem einen Wireless-Empfänger für den Xbox-Controller bereits eingebaut – bei den Dualshock- und Dualsense-Gamepads von Sony muss man stattdessen Bluetooth oder ein Kabel für die Verbindung verwenden.

Das kann das Dualsense-Gamepad der PS5

Ein großer Vorteil des Dualsense-Gamepads im Vergleich zu den Xbox-Controllern ist die verbesserte Haptik: Das Dualsense-Gamepad ist mit mehreren Vibrationsmotoren ausgestattet, die präziseres Force Feedback geben können. Außerdem können die Schultertasten dynamisch an die Spielsituation angepassten Widerstand geben. Das Spannen eines Bogens kann sich also in den Fingern anders anfühlen als das Abdrücken eines Pistolenabzugs. Auf der PS5 demonstrieren das Spiele wie "Astro's Playroom" und das Remake von "Demon's Souls", aber auch Titel wie "Call of Duty".

Auch auf dem PC kann die verbesserte Haptik grundsätzlich ebenfalls funktionieren, wie etwa "Metro Exodus: Enhanced Edition" demonstriert. Die PC-Fassungen der meisten Spiele unterstützen die Zusatzfunktionen des Dualsense-Gamepads bisher aber nicht.

(dahe)