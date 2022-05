Sony arbeitet an "Horizon"-Serie für Netflix

Sony arbeitet an einer Netflix-Serie um die Videospiele "Horizon Zero Dawn" und "Horizon Forbidden West". Die neue Serie kündigte Sony Branchenmedien zufolge bei einem Investoren-Briefing an. Auch eine Serie um die Rennspielreihe "Gran Turismo" ist demnach in Arbeit.

Die Serie um die postapokalyptischen "Horizon"-Videospiele hat sich bereits Netflix gesichert, "Gran Turismo" sucht laut dem Branchenmagazin Variety dagegen noch einen Abnehmer. Eine bereits im vergangenen Jahr angekündigte Serie um die "God of War"-Spiele hat sich dagegen mittlerweile Amazon für seinen Streaming-Dienst Prime Video geschnappt, berichtet Variety.

Bereits erschienen ist der Film "Uncharted" um die gleichnamigen Action-Spiele von Sonys Studio Naughty Dog, ein Film im Setting von "The Last of Us" ist derzeit ebenfalls in Arbeit. Sony lässt außerdem einen Film um Jin Sakai, den Held aus dem Samurai-Abenteuer "Ghost of Tshushima" produzieren. Er soll vom "John Wick"-Regisseur Chad Stahelski gedreht werden.

Sony plant Live-Service-Spiele

Sonys aggressive Film- und Serienstrategie dürfte darauf abzielen, die bislang vor allem auf Playstation-Konsolen vertretenen Marken einem größeren Publikum zugänglich zu machen. In den vergangenen Jahren hat Sony außerdem seine Konsolenexklusivität gelockert: Lange gab es Sony-Videospiele ausschließlich auf der Playstation, mittlerweile sind einige Titel nachträglich auch auf dem PC erschienen.

Diese Strategie will Sony fortsetzen, erklärte das Unternehmen ebenfalls beim Treffen mit Investoren. Bis 2025 soll die Hälfte aller Neuerscheinungen von Sony-Studios auch auf PCs und Mobilplattformen verfügbar sein, berichtet videogameschronicle.

Viele dieser Titel sollen sich aber nicht auf das klassische Sony-Formular stützen, das vor allem auf Einzelspieler-Fans abzielt. Stattdessen sollen auch neue Spiele mit Live-Service-Charakter erscheinen. Gemeint sind damit Online-Spiele, die regelmäßig mit neuen Inhalte versorgt werden und mit dem Verkauf von Ingame-Items langfristigen Umsatz generieren. Derzeit seien zwölf solcher Live-Service-Spiele in Arbeit.

