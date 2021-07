Bluetooth-Lautsprecher Sony LSPX-S3: Licht und Musik

Mit dem Bluetooth-Lautsprecher LSPX-S3 verbindet Sony Musik und Licht: Das akkubetriebene Gadget soll nicht nur Ton abspielen, sondern auch ein flackerndes, kerzenartiges Licht auf seine Umgebung werfen. Der Hochtonlautsprecher des LSPX-S3 ist aus organischem Glas gefertigt.

Daneben baut Sony einen 46-mm-Lautsprecher für Mitten ein, ein Passivradiator sorgt für Bassklänge. Bluetooth-Ton kann an den Lautsprecher über Sonys proprietären LDAC-Standard übertragen werden, daneben werden laut Produktseite des LSPX-S3 SBC und AAC unterstützt. Zwei der Glaslautsprecher lassen sich außerdem zu einem Stereo-System verbinden. Ins WLAN kann sich der Sony-Glaslautsprecher nicht einklinken, auch die Wiedergabe über Klinkenkabel unterstützt er nicht.

32 Helligkeitsstufen

Die Lichtstärke des LSPX-S3 lässt sich in 32 Helligkeitsstufen und vier verschiedenen Beleuchtungsmodi auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Dazu nutzt Sony einen Berührungssensor. Außerdem besteht die Möglichkeit, das Licht im Takt zur abgespielten Musik tanzen zu lassen.

Sony bietet bei seinem Glaslautsprecher außerdem einen Schlaf-Timer an, mit dem sich das Gadget automatisiert abschalten lässt. Ein eingebautes Mikrofon ermöglicht Sprachtelefonate, Unterstützung für Alexa oder den Google Assistant hat Sony allerdings nicht angekündigt.

Der Akku des LSPX-S3, der vom Konzept her etwa an Samsungs Bottle oder Ikeas Symfonisk-Tischleuchte erinnert, beträgt laut Sony acht Stunden bei mittlerer Lautstärke und Helligkeit. Aufladen lässt sich das Gadget über USB-C. Sony macht keine Angaben dazu, wie lange der Lautsprecher für eine komplette Ladung an den Strom muss. Der LSPX-S3 kommt im August in Deutschland auf den Markt und soll 350 Euro kosten.

