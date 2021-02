Sony: PS4-Spiel "Days Gone" wird für PC portiert

Sony bringt einen weiteren seiner PS-Exklusivtitel auf den PC. Noch im Frühjahr soll das Zombie-Action-Adventure "Days Gone" für den Rechner erscheinen, bestätigte das zu Sony gehörende Entwicklerstudio Bend nun auf Twitter.

"Days Gone" ist verglichen mit anderen PS4-Exklusivspielen wie "God of War", "The Last of Us 2" und das bereits als PC-Version erhältliche "Horizon Zero Dawn" eher Standard-Spielekost: Auf Metacritic hält das Action-Adventure einen Score von 71.

Die Portierung ist aber auch für alle Spiele-Fans eine gute Nachricht, die "Days Gone" gar nicht interessiert: Sie setzt den Trend fort, dass immer mehr Playstation-Exklusivtitel auch auf für den Rechner portiert werden – zumindest nachträglich mit einigem Abstand.

"Days Gone" und "Horizon: Zero Dawn"

Sony hat diese Strategie im vergangenen Sommer mit dem Open-World-Spiel "Horizon: Zero Dawn" begonnen. Schon vorher war "Death Stranding" für den PC erschienen. "Death Stranding" war vorher ein PS4-Exklusivspiel, das im Gegensatz zu "Horizon" und "Days Gone" allerdings nicht von einem Sony-Studio entwickelt wurde.

"Horizon: Zero Dawn" startete auf dem PC mit technischen Problemen, die im Laufe der Zeit allerdings verbessert wurden. Die jüngeren User Reviews auf der PC-Plattform Steam fallen mit 93 Prozent Kaufempfehlungen deutlich positiver aus als die Nutzertestberichte zum Verkaufsstart.

Lesen Sie auch Days Gone angespielt: Ein Kessel Buntes aus Zombieland

In der Ankündigung zum Portierung von "Horizon: Zero Dawn" hatte Sony-Manager Hermen Hulst noch die Erwartungen auf weitere PC-Versionen von Exklusivspielen gedämpft. Man solle nun nicht damit rechnen, dass plötzlich alle PS-Exklusivspiele auch auf dem PC erscheinen, schrieb er damals.

Mit den Portierungen von "Horizon Zero Dawn" und "Days Gone" will Sony ein neues Publikum erreichen, sagte Sony-Chef Jim Ryan nun im Gespräch mit GQ, Außerdem könne die Portierung dabei helfen, die steigenden Entwicklungskosten abzufangen. Ob weitere PS-Exklusivspiele für den PC folgen, bleibt offen.

(dahe)