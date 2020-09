Sony Playstation 5: Angeblich Produktionsprobleme beim SoC

Bei der Produktion der Playstation 5 gibt es laut einem Bloomberg-Bericht Probleme. Nur etwa die Hälfte der hergestellten SoCs (Systen-on-Chip) sind demnach verwendbar. Wegen dieser Schwierigkeiten erwarte Sony nun eine geringere Stückzahl an verfügbaren PS5-Konsolen zum Marktstart.

In den vorherigen Monaten sei die Erfolgsquote bei der Produktion des SoCs noch niedriger gewesen, berichtet Bloomberg. Sony habe daher seine Planung nach unten korrigiert: Bis Ende März 2021 sollen anstatt 15 Millionen PS5-Konsolen nur 11 Millionen Exemplare angefertigt werden.

Der von AMD designte SoC ist das Kernstück Sonys neuer Spielekonsole. Er hat acht bis zu 3,5 GHz schnelle Zen-2-Rechenkerne, 2304 Shader-Einheiten und einen eigenen SSD-Controller, gekoppelt an 16 GByte GDDR6-RAM.

Preis noch offen

In den USA hat Sony es einzelnen Nutzern bereits ermöglicht, sich für die Vorbestellung der Playstation 5 zu registrieren. Die Vorbestellung selbst ist aber noch nicht möglich. Das liegt auch daran, dass Preis und Verkaufsstart noch immer unklar sind: Im Gegensatz zum Xbox-Hersteller Microsoft hat Sony dazu noch keine Angaben gemacht. Die Xbox Series X soll am 10. November für 500 Euro auf den Markt kommen, die kleinere und schwächere Xbox Series S kostet 300 Euro.

Am Mittwochabend um 22 Uhr deutscher Zeit veranstaltet Sony einen Livestream, in dem Preise und Release-Termin enthüllt werden könnten. Die Playstation 5 kommt in zwei Varianten auf den Markt: Eine mit, eine ohne Laufwerk. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich die PS5 preislich an den 500 Euro der Xbox Series X orientieren wird.

Ebenfalls zeigen könnte Sony weitere Launch-Titel für die Playstation 5. Bislang ist das Angebot an Spielen, die direkt zum Start der neuen Konsole verfügbar sein werden, recht mager: Hauptsächlich werden auch für die älteren Konsolen verfügbare Titel wie "Fortnite", "Call of Duty Black Ops Cold War" oder "Assassin's Creed Valhalla" auf der PS5 angeboten. Bisher wurden neben "Spider-Man: MIles Morales" nur wenige PS5-Exklusivtitel angekündigt – "Horizon: Forbidden West" wird erst 2021 erwartet.

Trailer zu "Horizon: Forbidden West" (Quelle: Sony)

(dahe)