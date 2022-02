Sony: Playstation 5 hört auf Sprachkommandos

Sony hat mit dem Beta-Test neuer Firmware-Versionen für PS4 und PS5 begonnen. Die spannendste Änderung gibt es nur auf der Playstation 5: Erstmals soll sich die Spielkonsole mit Sprachbefehlen steuern lassen. Damit sollen Spielerinnen und Spieler etwa Games starten, Filme pausieren und Einstellungen ändern können.

Das dürfte auch ohne angeschlossenes Headset funktionieren. Das Gamepad der Playstation 5 hat ein eigenes Mikrofon, das solche Sprachbefehle annehmen könnte. Um das Feature zu nutzen, muss man in den Einstellungen die Option "Voice Command (Preview)" aktivieren. Die Wake-Phrase, nach der die Playstation dann lauscht, lautet "Hey, Playstation". Das Kommando "Hey Playstation, Help!" gibt einen Überblick über Befehle, mit der die PS5 umgehen kann.

Vorerst gibt es Sprachbefehle für die Playstation 5 ausschließlich in englischer Sprache. Außerdem kann man sie aktuell nur als Beta-Tester in den USA und im Vereinigten Königreich auswählen. Ob und wann das Feature auch in Deutschland und/oder in deutscher Sprache verfügbar wird, ist nicht bekannt. Im Gegensatz zur Sprachsteuerung für die PS4 sei das Feature für die Playstation 5 deutlich umfangreicher, schreibt Sony in einer Informationsseite. Außerdem sei es im Gegensatz zur PS4-Version möglich, natürlicher mit der Konsole zu sprechen.

Die Einstellungen für Sonys Playstation-5-Sprachkommandos. (Bild: Sony)

Angestellte lesen Transkripte

Sony bietet mehrere Einstellungen an, um Sprachbefehle auf der PS5 präziser einstellen zu können. So können Nutzerinnen und Nutzer beispielsweise das Wakeword ausschalten. Sprachbefehle nimmt die PS5 dann nur entgegen, wenn ein entsprechender Button im Interface oder auf der Fernbedienung gedrückt wird.

Wenn Sprachkommandos für die Playstation 5 aktiviert werden, wertet Sony gespeicherte Befehle standardmäßig auch für die Analyse aus. Transkripte der Befehle können von Sony-Angestellten gelesen und ausgewertet werden. Das kann man ebenfalls abschalten, indem man in den Privatsphäre-Einstellungen die Option "Voice Data Collection" deaktiviert.

