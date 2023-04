Sony: Playstation 5 verkauft sich besser als alle anderen Spielkonsolen

Sony hat im Quartal von Januar bis Ende März 6,3 Millionen Einheiten der Playstation 5 verkauft. Das zeigen die aktuellen Finanzergebnisse für das vierte Quartal der Japaner. Noch nie hat sich eine Spielkonsole in diesem Zeitraum so häufig verkauft – im Vorjahreszeitraum war die Spielkonsole gerade einmal 2 Millionen Mal verkauft worden.

Nur im vergangenen Q3 mit dem Weihnachtsgeschäft war die Playstation 5 mit 7,1 Millionen verkauften Konsolen noch stärker. Die Zahlen belegen erneut, was Sony bereits im Januar angekündigt hatte: Die anhaltende Knappheit der Playstation 5 ist beendet. Wer eine PS5 haben möchte, kann sie mittlerweile ganz normal erwerben. Insgesamt wurde die PS5 nun schon über 38 Millionen Mal verkauft. Damit liegt sie nur knapp hinter der Playstation 4, die zu ihrem Marktstart nicht mit Verfügbarkeitsproblemen zu kämpfen hatte.

Spieleverkäufe rückläufig

Trotz der starken PS5-Zahlen musste Sony seine Prognose senken: Während die Hardware nach wie vor beliebt ist, schwächelt das Unternehmen nämlich bei der Software: Die Verkaufszahlen von Spielen gingen im Vergleich zum Vorjahresquartal zurück, gerade Sonys Eigenentwicklungen schwächelten und brachen um etwa ein Drittel ein. Der letzte große Release der Playstation Studios ist das im November erschienene "God of War: Ragnarök". Am 19. April, also nach Ablauf des Quartalszeitraums, hat Sony mit "Burning Shores" einen DLC für sein Action-Spiel "Horizon: Forbidden West" veröffentlicht.

Dabei sind es die Spiele, mit denen Konsolenhersteller wie Sony ihren größten Gewinn machen. Den Gesamtgewinn vor Steuern in der Entertainment-Sparte für das Fiskaljahr gibt Sony mit umgerechnet 1,67 Milliarden Euro an, ein Rückgang von einem Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Obwohl das Spielegeschäft für Sony den größten Umsatz einfährt, war das Musikgeschäft mit einem Gewinn von umgerechnet 1,76 Milliarden Euro profitabler. Den Gesamtgewinn für das abgelaufene Fiskaljahr beziffert Sony auf umgerechnet 8 Milliarden Euro, eine geringfügige Verbesserung zum vorherigen Fiskaljahr.

Die verbesserte Verfügbarkeit der Playstation 5 könnte sich in den kommenden Monaten weiter auszahlen: Wenn die Nutzerbasis der Playstation 5 wächst, können auch mehr Spiele für die Konsole verkauft werden. Das ist wichtig, weil mittlerweile auch Titel erscheinen, welche die vorherige Konsolengeneration mit der Playstation 4 nicht mehr bedienen. Die Erweiterung für "Horizon: Forbidden West" ist eines dieser Beispiele: Sie kann ausschließlich auf der PS5 gespielt werden, obwohl das Hauptspiel auch auf der PS4 angeboten wird. Auch der DLC für "Cyberpunk 2077" wird nur auf den Current-Gen-Konsolen, also PS5 und Xbox Series X/S, veröffentlicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(dahe)