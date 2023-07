Sony: Playstation 5 wurde 40 Millionen Mal verkauft

Sonys Playstation 5 wurde 40 Millionen Mal verkauft. Den Meilenstein vermeldete der Hersteller am Donnerstag. Vorangegangen waren zwei Jahre, in denen die Playstation 5 praktisch durchgängig vergriffen war. Die Verkaufszahlen wurden in dieser Zeit ausschließlich von der Verfügbarkeit begrenzt.

"Die Pandemie sorgte jedoch für andauernden Gegenwind und es brauchte Monate, bis sich die Lieferketten normalisiert hatten und wir mit den Beständen die Nachfrage decken konnten", räumt Playstation-Chef Jim Ryan in einem Blog-Eintrag ein. Den Meilenstein von 40 Millionen verkauften PS5-Konsolen wertet das Unternehmen unter den Umständen als großen Erfolg. Konkurrent Microsoft nennt keine Verkaufszahlen der Xbox Series X/S, sie dürften aber deutlich unter den Verkäufen der Playstation 5 liegen. Derzeit bietet Sony seine Playstation 5 erstmals vorübergehend zum rabattierten Preis von 475 Euro UVP an.

Playstation Q, Slim und Pro

Sony arbeitet derweil an neuen Geräten im Playstation-Kosmos. Bereits bestätigt ist das Mobilgerät Project Q, das einen Bildschirm mit Controller-Griffen kombiniert. Die Playstation Q kann Spiele nicht lokal ausführen, stattdessen werden Playstation-Titel über Sonys Remote Play von einer PS5 an das Mobilgerät Q gestreamt.

Berichten zufolge entstehen bei Sony außerdem eine Playstation 5 Slim und eine Playstation 5 Pro. Gerüchte zur Slim-Variante nährten Dokumente aus der FTC-Klage gegen Microsoft. "Es wird erwartet, dass die PlayStation 5 Slim später in diesem Jahr auf den Markt kommt", schreibt Microsoft in einem Gerichtsdokument. Das Unternehmen geht dabei davon aus, dass die PS5 Slim zum Preispunkt der laufwerklosen "Digital Edition" der PS5 veröffentlicht wird. In den USA sind das 400 US-Dollar, in Deutschland nach der Preiserhöhung aus dem vergangenen Jahr 450 Euro.

Sony hat sich nicht offiziell zur Playstation Slim geäußert, allerdings würde ein Release im Herbst Sinn ergeben: Die Slim-Variante der Playstation 4 veröffentlichte Sony drei Jahre nach Release des Standardmodells. In diesem Herbst jährt sich der Veröffentlichungstermin der Playstation 5 zum dritten Mal.

Ein Jahr später wird die Playstation 5 Pro erwartet, eine technisch aufgewertete Version der PS5. Schon in den kommenden Monaten will Sony angeblich First-Party-Entwicklerstudios, die zum eigenen Konzern gehören, mit Developer-Kits versorgen. Bis zum Jahresende sollen Third-Party-Studios folgen. Das berichtet der in der Spielejournalist Tom Henderson. Er glaubt, dass die PS5 Pro Ende 2024 in den Handel gelangen wird.

