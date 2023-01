Sony: "Returnal" kommt am 15. Februar mit Raytracing auf den PC

Sony bringt das bisherige Playstation-Exklusivspiel "Returnal" auf den PC. Angekündigt wurde der PC-Port des Actionspiels im Dezember, nun steht mit dem 15. Februar der anvisierte Release-Termin fest. Für die PC-Version hat Port-Entwickler Climax Studios mehrere technische Verbesserungen eingebaut.

Laut einem Sony-Blogeintrag unterstützt die PC-Version sowohl Nvidias DLSS und AMDs FSR. Beide Techniken rechnen auf Wunsch niedrigere Auflösungen hoch, um ein schärferes Bild ohne große Performance-Verluste zu ermöglichen. Viele moderne Spiele überfordern in 4K-Auflösung die meisten verfügbaren Grafikkarten und brauchen Upscaling-Technik, um in 4K mit stabiler Bildrate zu laufen.

Auch das Raytracing wurde erweitert: Das PS5-Spiel unterstützte bereits Raytracing-Schatten, die PC-Fassung bekommt außerdem Raytracing-Reflexionen. Neu in der PC-Version sind erweiterte Auflösungsoptionen, darunter die Ultrawide-Formate 21:9 und 32:9.

60 GByte Speicherplatz

Sony hat außerdem die Systemanforderungen der PC-Fassung von "Returnal" veröffentlicht: Wer in 4K-Auflösung spielen möchte, braucht demnach 32 GByte an Arbeitsspeicher. Auf der Festplatte oder SSD braucht "Returnal" 60 GByte Speicherplatz. "Returnal" wurde vom finnischen Studio Housemarque entwickelt und gehört zu den ersten Titeln, die exklusiv für die Playstation 5 auf den Markt kamen, also die PS4 nicht mehr bedienten. Das Spiel kam zu positiven Kritiken in den Handel und gehört zu den visuell eindrucksvollsten Titeln für die Playstation.

Systemanforderungen von "Returnal" auf dem PC (Bild: Sony)

Auch Sony war offenbar angetan: Im Sommer 2021 kaufte der Playstation-Hersteller Entwickler Housemarque auf. "Housemarque hat im Laufe der Jahre seine Kreativität in einer Vielzahl von Playstation-Spielen entfaltet, bei denen die Leistungsfähigkeit unserer Hardware immer wieder unter Beweis gestellt wurde", sagte Jim Ryan, President und CEO von Sony Interactive Entertainment zur Übernahme. "Die Aufnahme von Housemarque bei Playstation Studios unterstreicht unser Engagement, die besten Entwicklerteams der Branche zu fördern und neue Erlebnisse zu liefern, die nur auf der Playstation-Plattform zu finden sind."

In den vergangenen Jahren hat Sony immer mehr seiner einstmals strikt gehüteten Playstation-Exklusivtitel auch auf den PC portiert. Dazu gehören neben den "Spider-Man"-Spielen auch "God of War", "Uncharted: Legacy of Thieves" und "Horizon Zero Dawn".

