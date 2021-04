Sony-Rückzieher: Playstation Store auf PS3 und Vita bleibt geöffnet

Der Playstation Store auf der PS3 und der PS Vita bleibt geöffnet: Entgegen der Ankündigung aus dem März wird Sony seinen Store auf den genannten Konsolen nicht wie geplant im Sommer schließen. Das teilte das japanische Unternehmen in einem Blogeintrag mit.

Ohne den Playstation Store wäre es auf PS3 und PS Vita nicht mehr möglich gewesen, Spiele digital zu erwerben. Die Möglichkeit, bereits erworbene Spiele auf den Konsolen auszuführen, hätte der Schritt allerdings nicht eingeschränkt. Es wäre außerdem weiterhin möglich gewesen, erworbene Spiele erneut herunterzuladen.

Dennoch erntete Sonys Plan viel Kritik aus der Community, die weitere Einschränkungen der Funktionalität befürchtete. "Wir sehen jetzt, dass viele von euch in absehbarer Zukunft gerne weiter klassische Spiele auf der PS3 und der PS Vita kaufen möchten", schreibt Sony in dem Blogeintrag.

Verwechslung mit PSN

Die Playstation 3 kam 2006 in Japan und den USA in den Handel, ist also fast 15 Jahre alt. Die Sony-Mobilkonsole Playstation Vita wurde Ende 2011 veröffentlicht. Keine Änderung gibt es bei der Playstation Portable, deren Kauffunktion am 2. Juli entfernt werden soll – offenbar haben sich für Sonys erste Mobilkonsole weniger Kunden starkgemacht.

In sozialen Medien und Internetforen wurde die geplante Abschaltung des Playstation Stores auf der PS3 häufig fälschlicherweise mit dem Support-Stopp für das Playstation Network verwechselt. Ein solcher Schritt könnte theoretisch dazu führen, dass Spielerinnen und Spieler ihre Games nicht mehr ausführen können, nachdem die Laufzeit des CMOS-Akkus aufgebraucht wurde. Tatsächlich hat Sony allerdings keinerlei Pläne genannt, das Playstation Network bei seinen Konsolen abzuschalten.

(dahe)