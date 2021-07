Sony SRS-NB10: Nacken-Lautsprecher als Alternative zum Kopfhörer

Sony hat Nackenlautsprecher für den Einsatz im Home-Office gezeigt: Die SRS-NB10 bestehen aus zwei länglichen Lautsprechern, die von einem flexiblen Band zusammengehalten werden. Ähnlich wie ein Nackenkissen soll man sich die Kopfhörer um den Hals legen, den Ton bekommen sie via Bluetooth.

Sony verspricht, dass die SRS-NB10 den Ton direkt auf den Träger oder die Trägerin ausgerichtet abspielen. Weil es sich um Lautsprecher handelt, wird es sich aber kaum vermeiden lassen, dass auch die Umwelt davon etwas mitbekommt. Sonys Nackenlautsprecher kommen mit zwei Richtmikrofonen, die zum Telefonieren und für Videokonferenzen gedacht sind.

Sonys Nackenlautsprecher werden von einem flexiblen Band an der Rückseite zusammengehalten. (Bild: Sony)

Mit Mute-Button

Daneben soll sich Sonys Bluetooth-Lautsprecher auch für die Freizeit eignen, beispielsweise für den Gebrauch am Fernseher oder einfach die Musikwiedergabe übers Handy. Steuern kann man die Musikwiedergabe über Tasten am Lautsprecher: Dort lässt sich die Lautstärke ändern und die Wiedergabe starten beziehungsweise anhalten. Ob es auch die Möglichkeit gibt, Titel per Tastendruck zu überspringen, geht aus einer Pressemitteilung von Sony nicht hervor. Dafür gibt es aber einen Mute-Button, der das Home-Office als vorrangiges Einsatzgebiet unterstreicht.

Die Akkulaufzeit des SRS-NB10 beträgt laut Sony je nach Nutzungsverhalten und Lautstärke etwa 20 Stunden. Zehn Minuten an der Steckdose sollen dabei dafür ausreichen, um den Nackenlautsprecher eine weitere Stunde nutzen zu können. Geladen werden die SRS-NB10 via USB-Typ-C.

Sonys Nackenlautsprecher können mit bis zu zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden und kann nahtlos zwischen diesen beiden hin- und herwechseln. Dank IPX4 ist er außerdem gegen Spritzwasser geschützt, für die Badewanne eignet er sich nicht. Die SRS-NB10 sollen im September für 150 Euro in den Handel kommen.

(dahe)