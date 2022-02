Sony Signature: Edel-Walkman mit WLAN für 3700 Euro

Mit zwei neuen Musikplayern in seiner Signature-Reihe will Sony Enthusiasten ansprechen: Die beiden Geräte mit den markanten Produktbezeichnungen NW-WM1ZM2 und NW-WM1AM2 sind mobile Walkmans, die Musik in besonders hochauflösender Qualität wiedergeben sollen. Das hat seinen Preis: Der NW-WM1AM2 kostet 1400 Euro, für den NW-WM1ZM2 ruft Sony sogar 3700 Euro auf. Beide Musikplayer sollen im April in den Handel kommen.

Beide Modelle können über WLAN ins Netz, um Musik zu streamen. Außerdem haben sie internen Speicherplatz für lokale Musikdateien. Der NW-WM1ZM2 bietet 256 GByte internen Speicherplatz, der über einen microSD-Steckplatz erweitert werden kann. Der NW-WM1AM2 hat 128 GByte Speicher und ebenfalls einen MicroSD-Slot für zusätzliche Musikstücke.

Walkman mit Android 11

Der NW-WM1ZM2 kostet 3700 Euro und ist an seinem vergoldeten Körpers zu erkennen. (Bild: Sony)

Sony begründet die hohen Preise seiner beiden Signature-Walkmans auch mit der Bauqualität und den teuren Komponenten. Der 3700 Euro teure NW-WM1ZM2 bestehe aus vergoldetem Kupfer mit einer Reinheit von 99,99 Prozent, betont Sony. Das soll für einen weiträumigeren Klang sorgen. Der günstigere NW-WM1AM2 hat einen Rahmen aus Aluminiumlegierung, der elektrisches Rauschen und andere Störgeräusche abschirmen soll. Beide Modelle setzen auf Sonys Digitalverstärker S-Master HX und sind mit Hochpolymer-Kondensatoren ausgestattet.

Die neuen Sony-Musikplayer basieren auf Googles Android-Betriebssystem in Version 11 und können damit Android-Anwendungen wie Spotify, Tidal oder Apple Music nativ abspielen. Sowohl NW-WM1AM2 als auch NW-WM1ZM2 haben einen 5 Zoll großen Touchscreen für die Bedienung der Apps, deren Auflösung bei 720p liegt.

Lesen Sie auch 40 Jahre Walkman: Musik zum Mitnehmen

Die Akkulaufzeit der beiden Musikplayer beträgt laut Sony etwa 40 Stunden, wenn Musik per Audiokabel über Sonys eigene Wiedergabe-Anwendung abspielt. Bei Wiedergabe über Bluetooth 5.0 soll die Ausdauer etwa 18 Stunden betragen. Geladen wird der integrierte Akku über ein USB-C-Kabel.

(dahe)