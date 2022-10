Sony: "Spider-Man Miles Morales" kommt auf den PC

Das Actionspiel "Spider-Man Miles Morales" erscheint am 18. November für den PC. Das zu Sony gehörende Entwicklerstudio Insomniac Games hat den bevorstehenden PC-Release am Donnerstag auf Twitter angekündigt. Demnach wird der Titel auf Steam und im Epic Games Store verfügbar sein.

"Spider-Man Miles Morales" war bislang ein Playstation-Exklusivtitel. Es ist der Nachfolger des bereits für den PC erhältlichen "Marvel's Spider-Man" und gehörte zu den wenigen Launch-Titeln der PS5. Spielerisch und technisch unterscheidet sich "Miles Morales" nur in Details von seinem direkten Vorgänger – zur Ankündigung gab es sogar Verwirrung, ob es denn nun ein erweitertes Remaster oder ein eigenständiges Spiel werden sollte.

"Spider-Man Miles Morales" fällt etwas weniger umfangreich aus als andere Blockbuster-Titel, laut der Webseite HowLongToBeat.com braucht der Durchschnitt etwa 13 Stunden zum Durchspielen – etwa die Hälfte der Spieldauer des Vorgängers. Im Preis spiegelt sich das nur geringfügig wider: "Marvel's Spider-Man" kostet 60 Euro auf Steam, "Miles Morales" kostet 50 Euro.

Sonys Freude an PC-Portierungen

In den vergangenen Jahren hat Sony immer mehr seiner einstmals strikt gehüteten Playstation-Exklusivtitel auch auf den PC portiert. Dazu gehören neben den "Spider-Man"-Spielen auch "God of War" und "Horizon Zero Dawn". Für den PC angekündigt sind außerdem "The Last of Us Part 1" und die "Legacy of Thieves"-Collection von "Uncharted".

Der zeitliche Abstand zwischen Konsolen- und PC-Release scheint dabei zu schrumpfen: "God of War" brauchte fast vier Jahre, "Horizon Zero Dawn" immerhin noch drei. Bei "Spider-Man Miles Morales" liegen nun aber nur zwei Jahre zwischen dem Release für Konsolen und PC.

Mit den PC-Veröffentlichungen seiner Konsolenspielschätze will Sony seine Marken einem breiteren Publikum zugängig machen. Bis 2025 soll die Hälfte aller Neuerscheinungen von Sony-Studios auch auf PCs und Mobilplattformen verfügbar sein, sagte Sonys Entertainment-Chef Jim Ryan. Zu der Strategie gehören auch Mobilableger und Film- und Serienumsetzungen der eigenen Marken, darunter etwa die kommende "The Last of Us"-Serie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(dahe)