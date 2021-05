Sony: "Uncharted 4" soll für den PC erscheinen

Sony will Action-Adventure "Uncharted 4: A Thief's End" auch für den PC veröffentlichen. Das geht aus einer Präsentation hervor, die Sony Investoren vorgeführt hat. "Uncharted 4" war bisher ausschließlich auf der Playstation verfügbar und gehört zu den besten und erfolgreichsten Titeln der vergangenen Konsolengeneration.

Auszug aus Sonys Investorenpräsentation: Das Unternehmen erklärt die Vorzüge von PC-Portierungen seiner ehemaligen Exklusivspiele. Rechts wird neben "Days Gone" auch "Uncharted 4" als geplante Portierung gelistet. (Bild: Sony)

In der Präsentation erklärt Sony, dass das bereits für den PC erschienene, frühere PS4-Exklusivspiel "Horizon: Zero Dawn" auf dem Rechner über 250 Prozent der Investitionskosten wieder eingespielt habe. Wegen des Erfolgs des Open-World-Spiels seien weitere Portierungen geplant, argumentiert Sony in der Präsentation. Genannt werden zwei Beispiele: "Days Gone", das bereits Ende April für den Rechner auf den Markt kam, und das von Sonys Vorzeigestudio Naughty Dog entwickelte "Uncharted 4". Das Action-Adventure erschien 2016 für die Playstation 4.

Nähere Details oder eine direkte Bestätigung für den geplanten PC-Launch von "Uncharted 4" gibt es aktuell nicht. Doch die Veröffentlichung würde Sinn ergeben: Mit PC-Spielen erreiche man ein neues Publikum in Ländern wie Indien und China, schreibt Sony in seiner Präsentation. So bekomme man mehr Fans für seine Spielemarken, die vielleicht irgendwann doch eine Playstation kaufen.

Playstation-exklusiv auf Zeit

Sony scheint dabei auf ein zeitexklusives Modell zu setzen: Eigenentwicklungen und Partner-Spiele erscheinen zumindest zwischenzeitlich ausschließlich für die Playstation, bevor sie irgendwann auch für den PC kommen – vielleicht. Aus der Handvoll von Titeln, die Sony bisher für den PC veröffentlicht hat, lässt sich nämlich keine Garantie für einen späteren PC-Launch ableiten. Titel wie "The Last of Us" und "God of War" sind weiterhin ausschließlich auf den Sony-Konsolen spielbar, bisher waren auch die "Uncharted"-Spiele immer exklusiv.

Laut Investorenpräsentation erwartet Sony außerdem, dass die Playstation 5 ab Juni Gewinn erzielen wird: Wie alle Sony-Konsolen wird die reine Hardware unter Wert verkauft, um mit Spieleverkäufen und Software-Abos Umsätze erzielen zu können. Laut Sony machen die Konsolenverkäufe an sich nur noch 20 Prozent des Umsatzes aus, während Software, Dienste und der Verkauf von Peripherie für 80 Prozent verantwortlich sind. Weiterhin ist es aufgrund der Halbleiterknappheit schwierig, überhaupt eine Playstation 5 zu bekommen.

(dahe)