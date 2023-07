Playstation 5 Slim: Neue Sony-Konsole noch dieses Jahr?

Microsoft erwartet noch in diesem Jahr den Release einer schlankeren PS5-Version. Dass Sony die Playstation 5 Slim 2023 in den Handel bringen könnte, geht aus einem Gerichtsdokument hervor. Sony hat die Konsole bislang nicht angekündigt und äußert sich zu den Spekulationen auch nicht.

"Es wird erwartet, dass die PlayStation 5 Slim später in diesem Jahr auf den Markt kommt", schreibt Microsoft in dem Gerichtsdokument, das im Rahmen der FTC-Klage gegen den geplanten Activision-Deal ans Licht gekommen ist. Microsoft geht dabei davon aus, dass die PS5 Slim zum Preispunkt der laufwerklosen "Digital Edition" der PS5 veröffentlicht wird. In den USA sind das 400 US-Dollar, in Deutschland nach der Preiserhöhung aus dem vergangenen Jahr 450 Euro.

Ein Releaser der PS5 Slim in diesem Jahr würde auch mit Blick in die Vergangenheit Sinn ergeben: Die Slim-Variante der Playstation 4 veröffentlichte Sony drei Jahre nach Release des Standardmodells. In diesem Herbst jährt sich der Veröffentlichungstermin der Playstation 5 zum dritten Mal.

Mit abnehmbarem Laufwerk?

Dass Sony an einer Playstation 5 Slim arbeitet, gilt als wahrscheinlich – schon seit Monaten gibt es dazu Gerüchte und Insider-Berichte. Fans spekulieren sogar, Sony wolle Bestände der bisherigen PS5-Editionen mit Rabattaktionen vor dem Release der Slim abverkaufen. In Deutschland gibt es derzeit aber keine großen Rabatte auf die Playstation 5.

Vorherigen Berichten zufolge könnte die PS5 Slim ohne eingebautes Laufwerk auskommen – es soll aber die Möglichkeit geben, ein externes Laufwerk an den USB-C-Anschluss zu stöpseln, um Spiele per Disc auszuführen. PS5 Slim und Disc Drive könnten gebündelt sowie separat gekauft werden. Hardware-Verbesserungen seien derweil nicht zu erwarten.

Die Gerichtsverhandlungen zwischen FTC und Microsoft haben ebenfalls zu Spekulationen über eine neue Switch geführt: Activision-CEO Bobby Kotick äußerte in einer Mail an Nintendo-Präsident Shunturo Furukawa die Erwartung, Nintendos kommende Konsole könne leistungstechnisch mit Xbox One und PS4 konkurrieren.

