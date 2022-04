Sony World Photography Awards 2022: Gesichter der Grenze

Der australische Fotograf Adam Ferguson hat die Sony World Photography Awards 2022 (SWPA) gewonnen. Er trägt damit den Titel "Photographer of the Year“ und streicht zudem ein Preisgeld von 25.000 US-Dollar (23.000 Euro) ein.

Ferguson reichte seine Schwarzweiß-Serie "Migrantes" zum Wettbewerb ein, die sich auch in der Kategorie "Porträt" durchsetzte. Sie besteht aus Aufnahmen von Migrantinnen und Migranten in Mexiko an der Grenze zu den Vereinigten Staaten. Das Besondere: Ferguson drückte den Auslöser seiner Mittelformatkamera nicht persönlich. Vielmehr stellte er seine Ausrüstung samt Fernbedienung auf ein Stativ und gab den Menschen damit selbst die Entscheidung in der Hand, wann sie sich aufnehmen wollten.

Nachvollziehbare Geschichten

Seine Bilder stehen in einem starken Kontrast zu den ansonsten medial verbreiteten Bildern von der mexikanischen Grenze. Obwohl Ferguson diese fotojournalistischen Arbeiten zu schätzen weiß, wollte er einen Kontrapunkt dazu setzen. "Indem ich die Kontrolle über die Aufnahme abgab und jedem Migranten ermöglichte, den Bildfindungsprozess selbst mitzubestimmen, hoffte ich, das Narrativ von der Ausgrenzung zu unterlaufen und eine Geschichte zu erzählen, die menschlicher, nachvollziehbarer und ehrlicher ist. Ich bin den mutigen und zähen Menschen dankbar, die sich bereit erklärt haben, mit mir zu arbeiten, und nehme diesen Preis auch in ihrem Namen entgegen", so der Fotograf.

Ferguson sprach die Migrantinnen und Migranten in grenznahen Unterkünften an und versuchte gemeinsam mit ihnen, ein Bild in entspannter Atmosphäre zu inszenieren. Der Fotograf entschied sich für einen Schwarzweißfilm, "um das Gewirr der Hintergrundfarben auszulöschen und das Bild auf seinen emotionalen Wert zu reduzieren".

Wettbewerb im 15. Jahr

Der Sony World Photography Award gehört zu den größten Fotowettbewerben der Welt. Gesponsert wird er vom Elektronikkonzern Sony, veranstaltet von der World Photography Organisation.

Er richtet sich nicht nur an professionelle Fotografen, sondern mit einem Offenen Wettbewerb (Open) auch an Amateure. Dazu kommt ein Jugendwettbewerb (Youth) für den Fotonachwuchs unter 20. Der Wettbewerb findet bereits seit 2008 statt.

