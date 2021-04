Sony Xperia 10 III: Mittelklasse-Smartphone mit 5G

5G ist mittlerweile auch in der Smartphone-Mittelklasse Pflicht, das Sony Xperia 10 III sticht dank kompaktem Format und mit Features wie IP68-zertifiziertem Schutz vor Wasser und Staub und einer Klinkenbuchse dennoch heraus. Einen Preis nannte Sony noch nicht, Marktstart soll im Frühsommer sein. Parallel hat Sony die Top-Smartphones Xperia 1 III und Xperia 5 III vorgestellt.

Mit dem 10 III hat Sony sein erstes 5G-fähiges Mitteklasse-Smartphone vorgestellt Es kommt mit Qualcomms im 8-nm-Verfahren gefertigten Snapdragon 690 5G, der zum Beispiel auch im OnePlus Nord N10 5G steckt. Das 5G-Modem X51 erreicht im Snapdragon 690 maximale Transferraten von 2,5 GBit/s im Down- und 660 MBit/s im Upstream. Einzig in Sub-6-Netzen ist der 5G-Betrieb möglich. Handelsüblich für die Mittelklasse fällt die Speicherausstattung mit 128 GByte Flash- und 6 GByte Hauptspeicher aus. Per microSD-Karte lässt sich die Speicherkapazität erweitern.

Schmales Gehäuse

Trotz 6 Zoll großem OLED-Panel baut Sony das Xperia 5 III einigermaßen schmal mit einer Grundfläche von 154 × 68 Millimetern. Zudem ist es mit 8,3 Millimetern recht dünn. Grund für das schmale Format ist das langgezogene Display im 21:9-Format. Das HDR-Panel stellt FHD+-Auflösung und maximal 60 Hertz dar.

Die rückseitige Kamera schießt Fotos in drei verschiedenen Brennweiten: 16 Millimeter, 27 Millimeter und 54 Millimeter im Kleinbildäquivalent. Für den 12-Megapixel-Weitwinkel vertraut Sony auf einen 1/2,8"-Sensorchip. Mit 1/4" fallen die Chips für Ultraweitwinkel und Telelinse (jeweils 8 Megapixel) kleiner aus.

Wie die beiden Topmodelle erhält auch das Xperia 10 III eine Klinkenbuchse und ist wasser- sowie staubdicht (IP65/IP68), mit dieser Ausstattung ist es ein direkter Konkurrent von Samsungs neuen A-Smartphones. Der Akku fasst eine Kapazität von 4500 mAh. Damit könnte Sony die größte Schwäche des Xperia 10 behoben haben. Das war im c't-Test mit deutlich kleinerem Akku (2870 mAh) auf weit unterdurchschnittliche Laufzeiten gekommen. Sony liefert das 10 III mit Android 11 aus. Während der Vorstellung machte der Hersteller keine Angaben dazu, wie lange das 10 III monatliche Sicherheitsupdates erhalten wird. Das Smartphone soll ab Frühsommer in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Rosa erhältlich sein.

(rbr)