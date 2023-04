Sony arbeitet angeblich an Mobilkonsole für Remote Play

Eine Mobilkonsole, die nur im Verbund mit einer Playstation 5 funktioniert: Laut dem Spielemagazin Insider Gaming arbeitet Sony an einem solchen Gerät. Es soll für Sonys Funktion "Remote Play" gedacht sein. Spiele würden also nicht lokal ausgeführt, sondern von einer aktiven Playstation 5 gestreamt werden.

Das würde bedeuten, dass das von Insider Gaming als "Playstation Q Lite" kolportierte Gerät ausschließlich mit einer Internetverbindung funktionieren würde. Außerdem kann die Q Lite nur dann streamen, wenn auch die Playstation 5 läuft. Denn die Q Lite sei wohlgemerkt keine Cloud-Gaming-Konsole, betont Insider Gaming. Man soll Inhalte also nicht von externen Servern, sondern ausschließlich von einer verbundenen Playstation streamen können.

Mobilität eingeschränkt

Als Mobilkonsole wäre die Q Lite damit stark eingeschränkt, sie würde vor allem im eigenen Zuhause gut funktionieren. Ob ein solches Konzept also sinnvoll wäre, wird in der Spiele-Community nach dem Bericht von Insider Gaming kontrovers diskutiert. Ob Insider Gaming mit seinem Bericht richtig liegt, ist offen. Hinter der noch jungen Webseite steckt der langjährige Spielejournalist Tom Henderson, der sich in den vergangenen Jahren mit verlässlichen Leaks aus der Spielebranche einen Namen machte. Sony hat sich bislang nicht zu dem Bericht geäußert.

Laut Insider Gaming hat die mobile Spielkonsole von Sony einen 8 Zoll großen LC-Bildschirm, der von zwei an die Dualsense-Gamepads erinnernden Griffen flankiert ist. Das 60-Hertz-Display der Playstation Q Lite wäre damit größer als das des Steam Decks und des jüngst angekündigten Asus Ally. Die Controller-Elemente der Q Lite sollen über die gleichen Vibrationsfunktionen und Adaptive Triggers der regulären Playstation-Gamepads verfügen, heißt es in dem Bericht weiterhin.

Sonys Mobil-Flops

Einen genauen Release-Termin für die Q Lite nennt Insider Gaming noch nicht, die Konsole soll aber vor einer Playstation 5 Pro in den Handel kommen, über die bislang ebenfalls nur spekuliert wird. Weil diese Pro-Version der Playstation laut Insider Gaming zu Weihnachten 2024 in den Handel kommen soll, müsste die Q Lite also ebenfalls vor 2025 angeboten werden.

Sony brachte 2004 mit der Playstation Portable erstmals eine tragbare Mobilkonsole auf den Markt, 2011 folgte mit der Playstation Vita ein Nachfolger. Beide Mobilkonsolen von Sony gelten als Flops. Die Vita wurde innerhalb des ersten Jahres nach Release nur 4 Millionen Mal verkauft, seitdem veröffentlichte Sony keine Verkaufszahlen mehr. Zum Vergleich: Die Ende 2013 veröffentlichte PS4 wurde innerhalb eines Jahres gut 18 Millionen Mal verkauft. Auch die Playstation 5 ging trotz Lieferschwierigkeiten in ihrem ersten Jahr über 17 Millionen Mal über die Ladentheke.

(dahe)