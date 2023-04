Sony bietet Vollformat-Sensoren für Kamers mit 44 und 61 Megapixeln an

Drei neue Vollformat-Sensoren zeigt Sony Semiconductor ohne weitere Ankündigung auf seiner Webseite. Sie tragen die Produktnummern IMX366AJK (44 Megapixel) und IMX455AQK-C (61 Megapixel), letzteren gibt es auch noch in einer monochromen Version für industrielle Anwendungen und Überwachungskameras. Beide Sensoren empfiehlt Sony in den Datenblättern sowohl für Foto- als auch Filmkamera. Drittanbieter können ab sofort bestellen.

Bei beiden Bauteilen handelt es sich um CMOS-Sensoren, bei denen die Rückseite belichtet wird. Sie unterscheiden sich vor allem durch die Auflösung von effektiv 44,72 Megapixeln beim IMX366 und 61,17 Megapixeln beim IMX455, sowie die Geschwindigkeit, mit der die Daten ausgelesen werden können. Das bestimmt nicht nur die Serienbildrate beim Fotografieren, sondern auch die Bildrate beim Filmen sowie die Farbtiefe.

Sensor der Alpha 7R V

So kann der IMX366 bei Fotos noch mit 14 Bit Farbtiefe ausgelesen werden, bei Filmaufnahmen in 8K sind nur noch 12 Bit bei 60 Frames pro Sekunde (FPS) möglich. Mit 4K sind auch 120 Bilder pro Sekunde in 12 Bit möglich, was sich für Zeitlupen eignet. Der IMX455 mit seinen 61 Megapixeln kann nur mit 30 FPS in 8K filmen, und bei 4K immerhin mit 60 Bildern pro Sekunde arbeiten, jeweils in 12 Bit.

Wohl deshalb hat Sony bei der Alpha A7R V die Bildrate beim 8K-Filmen auf 24 FPS beschränkt, in 4K kann die Kamera mit 60 FPS arbeiten. Denn aus diesem Flaggschiff der Alpha-Serie dürfte der IMX455 stammen. Die weiteren Daten sind in Sonys PDF für den IMX455 und dem PDF für den IMX366 zu finden. Sony hat die Sensoren bisher nicht mit einer Pressemitteilung oder Preisen angekündigt.

