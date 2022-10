Sony sagt seine PlayStation-Präsentation möglicherweise wegen Microsoft ab

Der japanische Elektronikkonzern Sony wird seinen jährlichen PlayStation-Showcase möglicherweise nicht veranstalten, weil er glaubt, dass die Veranstaltung Microsofts Argumentation gegenüber den Kartellbehörden stärken könnte, die derzeit die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft prüfen.

Microsoft will den Spielepublisher Activision Blizzard, der die beliebten "Call of Duty"-Spiele entwickelt, für 69 Milliarden US-Dollar kaufen. Sony ist gegen die Übernahme, auch weil es befürchtet, Activision-Spiele könnten künftig exklusiv auf der Xbox veröffentlicht werden. Das ist nicht nur für Spiele-Fans relevant. Auch internationale Aufsichtsbehörden könnten Microsofts Exklusivstrategie in ihre Bewertungen einfließen lassen. Dass die Übernahme genehmigt wird, ist keinesfalls sicher. Zuletzt entschieden sich die britischen Kartellwächter der Competition and Markets Authority (CMA), den geplanten Deal genauer zu untersuchen.

Um Spiele-Fans und nicht zuletzt Kartellwächter gelinde zu stimmen, hat Microsoft aber bereits in Aussicht gestellt, die Spiele der "Call of Duty"-Reihe auch nach der Übernahme weiterhin auf PlayStation anzubieten. Doch Sony findet das Angebot "unzureichend".

Sony verschiebt angeblich PlayStation-Showcase

Dass nun Sony möglicherweise seinen PlayStation-Showcase absagt, steht laut einer Insiderin mit dem Streit mit Microsoft in Verbindung. Sony hat diese Showcase-Veranstaltungen früher alle zwei Jahre abgehalten, und in letzter Zeit sind sie zu einer jährlichen Sache geworden – in der Regel im September. Vergangenes Jahr wurden beispielsweise Exklusivtitel wie "Knights of the Old Republic Remake", "Marvel's Spider-Man 2", "Marvel's Wolverine" oder "God of War Ragnarok vorgestellt".

In diesem Jahr deuteten Gerüchte darauf hin, dass Sony seinen PlayStation-Showcase in den Oktober verlegt. Einige halten dieses Gerücht nach wie vor aufrecht, aber zumindest eine Person scheint darauf hinzuweisen, dass dies nicht der Fall sein wird, schreibt der Blog FOSS Patents mit Verweis auf die GamingIntel-Webseite.

Laut der Insiderin Millie Amand, einer Analystin der Unterhaltungsindustrie, die schon früher als erste über interessante Entwicklungen in der Spielebranche informiert und sich als sehr zuverlässig erwiesen hat, sollte Sony den PlayStation-Showcase am 11. Oktober für den 20. Oktober ankündigen. "Die laufende CMA-Untersuchung zur Übernahme von AB (Activision Blizzard, Anm.) durch MS (Microsoft, Anm.) hat in der Tat jegliche Showcase-Pläne für Sony verzögert. Exklusive Titel und First Party I.P. wurden 'eingesperrt'. Sony glaubt, dass ein Showcase den Argumenten von MS mehr Gewicht verleihen wird", schreibt Amand.

Laut Amand sind zwei der Titel, die Sony auf der Veranstaltung präsentieren wird "Silent Hill", eine Survival-Horror-Spielserie, und den nächsten Titel des berühmten Ex-Konami-Videospielentwicklers Hideo Kojima (Metal Gear Solid), für den eine "Who am I/Where am I"-Kampagne gestartet wurde.

Keine Munition für Gegenargumente liefern

Die Präsentation wichtiger PlayStation-Exklusivtitel würde Sonys Argumente gegen die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft untergraben. Da die CMA den Deal untersucht, will Sony Microsoft keine Munition für Gegenargumente liefern.

"Wenn das, was Frau Amand sagt, wahr ist (und man geht davon aus, dass sie gute Quellen hat), besteht Sonys Problem einfach darin, dass es – wie Microsoft der britischen Competition & Markets Authority (und vermutlich auch anderen Kartellbehörden) mitgeteilt hat – etwa fünfmal so viele PlayStation-exklusive wie Xbox-exklusive Spiele gibt", schreibt FOSS Patents.

Sony argumentiert gegenüber der britischen Wettbewerbsbehörde CMA und Regulierungsbehörden in anderen Ländern, dass Activisions "Call of Duty" so wichtig ist, dass Microsofts Spielkonsole Xbox die PlayStation verdrängen könnte. Wie Microsoft jedoch in einer Replik betont hat, wäre Sony selbst dann unangefochtener Marktführer, wenn alle CoD-Spieler von der PlayStation auf die Xbox umsteigen würden.

In der vergangenen Woche veröffentlichte die CMA eine Stellungnahme (PDF), aber der entscheidende Teil der Untersuchung steht noch bevor. Und Sony scheint zu befürchten, dass die Ankündigung einiger wichtiger neuer PlayStation-exklusiver Spiele den Bemühungen um eine Verzögerung oder Absage der Activision-Übernahme durch Microsoft nicht förderlich sein würde. Wahrscheinlich ist zudem, dass die Untersuchung noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Das würde dann nach dieser Logik einen PlayStation-Showcase in nächster Zeit unwahrscheinlich machen.

(akn)