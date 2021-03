Sony schließt Playstation Store für PS3 und PS Vita

Sony kappt den Zugang zum Playstation Store für zwei ältere Konsolen: Ab Sommer lassen sich auf der Playstation 3 und der Playstation Vita keine Spiele im Online-Store von Sony mehr kaufen. Bereits erworbene Titel bleiben allerdings spielbar und können jederzeit neu heruntergeladen werden.

Der Playstation Store wird laut einer FAQ von Sony bereits am 2. Juli für die Playstation 3 geschlossen, die Playstation Vita kann noch bis zum 27. August auf den PS Store zugreifen. Sony entfernt außerdem die Kauffunktion auf der Playstation Portable ebenfalls ab dem 2. Juli.

Download bleibt möglich

Wer eine Playstation 3 oder eine PS Vita besitzt, kann weiterhin auf Spiele und Medieninhalte zugreifen, auch der Download soll möglich bleiben. Das gilt auch für Spiele aus der Playstation-Plus-Mitgliedschaft. Laut Sony wird man außerdem weiterhin Gutscheine für Spiele und das Abonnement Playstation Plus einlösen können. Außerdem kann man etwa in der App oder im Browser weiter sogenannte Crossplay-Inhalte kaufen, die neben der PS3 oder Vita auch auf neueren Sony-Konsolen funktionieren.

Nicht mehr möglich ist es ab den genannten Stichtagen dagegen, digitale Inhalte wie Spiele und Videos auf der PS3, PS Vita und Playstation Portable zu kaufen. Auch der Kauf von Ingame-Inhalten wird nicht mehr auf den jeweiligen Konsolen möglich sein. PSN-Guthaben bleibt erhalten, kann allerdings nicht mehr auf den betroffenen Konsolen eingelöst werden.

Die Playstation 3 kam 2006 in Japan und den USA in den Handel, wird zum Sommer also knapp 15 Jahre alt sein. Die Sony-Mobilkonsole Playstation Vita ist deutlich jünger: Sie wurde Ende 2011 veröffentlicht, konnte sich wie der Vorgänger Playstation Portable aber nie richtig durchsetzen und verfehlte ihr Verkaufsziel deutlich.

(dahe)