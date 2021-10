"Demon‘s Souls" etc.: Sony übernimmt Bluepoint Games

Sonys Playstation Studios verlängert die Liste ihrer Playstation-Entwickler mit der Übernahme von Bluepoint Games, den Entwicklern des Playstation Action-Rollenspiels "Demon‘s Souls". Das gab Sony Interactive Entertainment am Freitag bekannt. Eine entsprechende Vereinbarung mit Bluepoint Games sei bereits getroffen worden. Bluepoint Games sei für Sony nicht nur wegen ihrer starken Remake-Titel wie etwa "Shadow of the Colossus" für PS4 und "Demon’s Souls" für die PS5 interessant. Das Entwickler-Studio würde auch an eigenen Games arbeiten.

Playstation Studios und Bluepoint Games arbeiten bereits seit etwa 15 Jahren zusammen. Im Juni war durch einen Fehler bei der Übernahme von Housemarque durch Playstation Studios das falsche Bild hochgeladen worden. Statt Housemarque hieß Sony stattdessen Bluepoint Games in ihrer "Familie" willkommen, sodass die Übernahme keine Überraschung ist. Hermen Hulst, Leiter der Playstation Studios lobte Bluepoint Games und sieht durch die Übernahme eine deutliche Bereicherung von Playstation Studios. Er lobte die technischen Kenntnisse, die Kreativität und den Ehrgeiz des Entwicklerteams.

Kaufsumme unbekannt

Über die Kaufsumme und die weiteren Einzelheiten wurde vertraglich gegenseitiges Stillschweigen vereinbart. Fest steht allerdings, dass Bluepoint Games nach der Übernahme weiterhin vom aktuellen Management-Team geleitet wird.

Bluepoint Games ist einer von mehreren Playstation-Entwickler-Studios, die Sony in jüngster Zeit gekauft hat. Neben Housemarque im Juni hatte sich Sony Anfang September auch Firespite, Entwickler von "The Playroom", einverleibt. Insgesamt stehen nun mit Bluepoint Games 15 Entwickler-Studios auf der Liste von Playstation Studios.

(olb)