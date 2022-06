Sony zeigt PSVR2-Szenen, "Resident Evil 4"-Remake und "Final Fantasy XVI"

Auf eine E3 müssen wir in diesem Jahr bekanntlich verzichten. Nichtsdestotrotz eröffnete Sony in der vergangenen Nacht die Saison der großen Streaming-Events. Überraschungen gab es im "State of Play"-Stream nicht wirklich. Die Show drehte sich im Wesentlichen um erwartete Namen. Neben Trailern und Infos zu "Final Fantasy 16" oder dem stimmungsvollen SciFi-Katzenabenteuer "Stray" wurde das Remake zu "Resident Evil 4" offiziell angekündigt. Capcoms aufpolierter Horror-Klassiker bekommt auch auf der Playstation 5 Virtual-Reality-Unterstützung für Playstation VR2, nachdem es bereits eine Umsetzung für Meta Quest 2 gab.

Ein Termin oder einen Preis für das neue Headset wurden erneut nicht verraten. Die Spielszenen konnten sich aber sehen lassen. Gezeigt wurden unter anderem das PSVR2-exklusive "Horizon Call of the Mountain“ sowie "Resident Evil Village" für das VR-Headset. Keine Rolle spielten hauseigene Größen wie "God of War Ragnarök", da der Fokus auf Third-Party-Titeln lag. Angekündigt wurden auch eine PSVR2-Fassung der kommenden Survival-Action "The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2: Retribution" sowie PSVR2-Unterstützung für "No Man's Sky".

Weitere große Streams stehen bereits vor der Tür: Am Donnerstag, dem 9. Juni um 20 Uhr deutscher Zeit eröffnet Geoff Keighley das "Summer Game Fest". Der "Xbox & Bethesda Games Showcase" folgt am 12. Juni ab 19 Uhr. Hier aber erst einmal ein Überblick über die wichtigsten Spiele und Videos von Sonys "State of Play":

Final Fantasy 16

"Final Fantasy 16" hat noch keinen Termin, mittlerweile aber immerhin einen Release-Zeitraum. Das Rollenspiel von Square Enix erscheint im Sommer 2023 auf der Playstation 5. Das Abenteuer von Clive Rosfield ist laut den Entwicklern bereits von Anfang bis Ende spielbar, braucht also nur noch etwas Feinschliff. Im Trailer wurden einige herbeirufbare "Summons"-Monster genannt, die diesmal "Eikons" heißen. Darunter befinden sich Phoenix, Garuda, Titan, Ramuh, Shiva, Bahamut, Odin und Ifrit.

Resident Evil 4

Nach einer VR-Neuauflage für Meta Quest 2 bekommt der beliebte Horror-Oldie aus der Ego-Perspektive auch ein Remake für Playstation 5. Für den Release von "Resident Evil 4" hat sich Capcom bereits auf den 24. März 2023 festgelegt. Was mit dem Zusatz "PSVR2-Inhalte ebenfalls in Entwicklung" im Detail gemeint ist, wurde noch nicht erläutert. Statt der komplett in VR spielbaren Story wären auch einzelne Abschnitte oder Modi denkbar.

Resident Evil Village

Im Fall der Playstation-5-Umsetzung von "Resident Evil Village" ist hingegen eine volle PSVR2-Unterstützung sicher. Im achten Teil der Reihe lassen sich die Hände und Waffen direkt mit den Sense-Controllern bewegen, anders als noch in "Resident Evil 7" für die alte PSVR. Ein Termin ist noch unklar.

Horizon Call of the Mountain

Ein echter Hingucker waren die bewegten Bilder aus "Horizon Call of the Mountain". Der Exklusivtitel für Playstation VR2 ist bei Entwickler Firesprite ("The Persistence") in Arbeit. Der ehemalige Schatten-Carja-Krieger Ryas will sich rehabilitieren und nutzt dazu sein Talent am Bogen, gebastelten Waffen sowie dem Klettern mit Seil und Spitzhacke. Aloy soll zumindest im Spiel auftauchen, spielt diesmal aber keine große Rolle. Auch hierbei gab es noch keinen Termin.

Stray

Das charmante Katzen-Abenteuer "Stray" wirkte bereits sehr ausgefeilt und steht passend dazu kurz vor dem Release. Ab dem 19. Juli 2022 schleicht der Stubentiger auf PS4 und PS5 durch SciFi-Drohnen und andere Gefahren. Für Abonnenten des neuen Playstation Plus (Extra und Premium) ist das Spiel zum Start kostenlos verfügbar. Solch eine Gratis-Veröffentlichung zum Launch ist für Sonys Abo-Modell eher eine Ausnahme – im Gegensatz zum Xbox Game Pass.

The Callisto Protocol

Die Horror-Aliens aus "The Callisto Protocol" wirkten im Trailer angenehm unangenehm – und ziemlich schleimig. Kein Wunder: Schließlich leitet Dead-Space-Schöpfer Glen Schofield das Projekt. Das actionreiche Gruseln beginnt am 2. Dezember 2022 auf Playstation 4 und 5.

Marvel’s Spider-Man Remastered

Sony öffnet sich erneut dem PC. Insomniacs einst Playstation-exklusive Superhelden-Serie bekommt Remastered-Umsetzungen für den Spielerechner. Das schon auf der PS4 extrem sauber animierte "Marvel’s Spider-Man Remastered" kommt am 12. August für den PC. Der Nachfolger "Spider-Man: Miles Morales" erscheint im Herbst 2022.

Zum Abschluss dieser Playlist gibt es hier noch die Trailer der PSVR2-Fassung der kommenden Survival-Action "The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2: Retribution" sowie zur PSVR2-Unterstützung für "No Man's Sky":

The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2: Retribution

No Man's Sky

(fds)