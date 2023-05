"Marathon" und "Spider-Man": Die Highlights des Playstation Showcase

Sony hat während des Playstation Showcase am Mittwochabend nicht nur unerwartet ein Heim-Streaming-Handheld für die PS5 vorgestellt. Playstation-Chef Jim Ryan präsentierte auch ansehnliche Spielszenen aus Insomniacs "Marvel's Spider-Man 2" für die Playstation 5. Davon abgesehen gab es wenig Exklusivtitel zu sehen. Highlights wie das Remake zu "Metal Gear Solid 3: Snake Eater" oder "Alan Wake 2" erscheinen auch für den PC und Xbox-Konsolen. Einige bei Fans beliebte ältere Marken kehren ebenfalls zurück, etwa mit "Marathon", "Helldivers 2" oder "Dragon's Dogma 2".

Marvel's Spider-Man 2

Einer der spannendsten kommenden Exklusivtitel für PS5 dreht sich um gleich zwei Spider-Männer. Nach dem PS5-Spin-off "Miles Morales" beschützt das Duo in "Marvel's Spider-Man 2" New York gemeinsam vor Schurken wie Venom, Kraven, dem Jäger und Lizard, allerdings ohne Koop-Unterstützung. Ausgiebige Spielszenen zeigten bereits, wie detailreich und technisch sauber die schnellen Kämpfe ablaufen – bei Schleichtouren mit Seilbrücken oder Verfolgungsjagden von Jetskis. Insomniac Games plant einen PS5-Release im Herbst. Teil 1 war auch auf dem PC erfolgreich. Eine Remaster-Fassung spielte dort 52 Millionen US-Dollar ein.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Nach Jahren der Gerüchte stellte Konami das Remake seines PS2-Schleichklassikers "Metal Gear Solid 3: Snake Eater" endlich offiziell vor, allerdings nur in Form eines kurzen Teasers. Grafik und Sound im Dschungel werden aufpoliert, bei Handlung und Gameplay will Konami "originalgetreu" bleiben. Dazu gehören auch die Synchronsprecher des Vorbilds. Das Remake soll neben der PS5 auch für Steam sowie Xbox Series X/S erscheinen. Einen Termin gibt es noch nicht. Bereits im Herbst ist zudem die "Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1" geplant, die Teil 1 bis 3 praktisch im Originalzustand emuliert.

Marathon

Halo-Schöpfer Bungie gehört seit 2022 zu Sony und kündigte nach einem rund zehnjährigen Fokus auf die Marke "Destiny" ein neues Spiel an. Der farbkräftige Extraction-Shooter "Marathon" spielt im selben Universum wie Bungies gleichnamige Macintosh-Oldies. Das Spiel wird aber keine direkte Fortsetzung. Eine Einzelspieler-Kampagne gibt es nicht. Stattdessen kämpfen sich Crews mit einem PvP-Fokus durch die Welt voller Events und Beute. "Marathon" ist für PS5, Xbox Series X/S sowie PC in Entwicklung, inklusive Crossplay und systemübergreifenden Speicherständen.

Assassin’s Creed Mirage

Ubisoft zeigte neue Szenen aus dem alten Bagdad im 9. Jahrhundert und verkündete einen Termin für "Assassin's Creed Mirage", das am 12. Oktober 2023 erscheint. In der Alamut-Festung entwickelt sich Straßendieb Basim unter der Führung seiner Lehrmeisterin Roshan zum Meister-Assassinen. Das Spiel erscheint für PS4 und PS5, Xbox One und Series X/S sowie PC (Epic Games Store und Ubisoft Store).

Alan Wake 2

Remedys lang erwartetes Action-Adventure "Alan Wake 2" bekam ebenfalls einen Termin, und zwar den 17. Oktober 2023. Beide Protagonisten befassen sich mit einem Mord im verschlafenen Bright Falls. FBI-Agent Saga Anderson will ihn aufklären, während der manische Schriftsteller Alan Wake versucht, seine eigene Realität umzuschreiben. Im Fokus steht der langsame Nahkampf mit Licht gegen entstellte Schattenkreaturen, wie der kurze Trailer bewies. Unterstützte Plattformen sind PS5, Xbox Series X/S sowie PC (Epic Games Store).

Helldivers 2

Mit "Helldivers 2" bringen die Arrowhead Game Studios einen knallharten und selbstironischen Koop-Klassiker zurück. Im planetaren Kampf gegen die Käfer dürfte strategische Zusammenarbeit wieder zur Pflicht werden, diesmal allerdings nicht in der beschränkten Draufsicht. Der Trailer zeigt wuchtige Action aus der Third-Person-Perspektive, viel Humor und Anspielungen an die "Starship Troopers". Mit einem Release für PS5 und den PC ist noch in diesem Jahr zu rechnen.

Dragon's Dogma 2

Auch Capcoms Fantasy-Rollenspiel "Dragon's Dogma" besitzt eine eingeschworene Fangemeinde. Der frisch angekündigte Teil 2 stellt dem Spieler bis zu drei mystische Begleiter an die Seite. Die Kulissen aus der RE Engine konnten in ersten Szenen allerdings nicht ganz mit anderen gezeigten Titel mithalten. "Dragon's Dogma 2" erscheint zu einem noch unbekannten Zeitpunkt für PS5, Xbox Series X/S sowie PC.

The Talos Principle 2

"Serious Sam"-Schöpfer Croteam schuf mit "The Talos Principle" ein unerwartet philosophisches Adventure voller Lichträtsel. Übergreifende "Metapuzzles", mehrere Enden sowie eine anspruchsvolle Erzählung könnten auch den Nachfolger zum Knobel-Highlight werden lassen. Nach dem Aussterben der Menschheit spielt die Geschichte in einer gigantischen Roboterstadt. "The Talos Principle 2" soll 2023 für PS5, Xbox Series X sowie PC erscheinen.

Phantom Blade 0

"Phantom Blade 0" dreht sich um blitzschnelle Klingen-Action in einer halboffenen Spielwelt. Das machte der chinesische Entwickler S-Game bei der Ankündigung unmissverständlich klar. Der gejagte Elite-Assassine Soul bekämpft Feinde und Monster mithilfe von Klingen, Wandläufen und allerlei Charakter-Anpassungen. Der mit der Unreal Engine 5 erstellte Titel ist für PS5 und PC (Epic Games Store) in Arbeit.

Spiele für Playstation VR 2

Es gibt gute Nachrichten für Capcom-Fans mit einer Playstation VR 2. Der geplante VR-Modus für das jüngste Remake von "Resident Evil 4" macht die komplette Kampagne in Virtual Reality spielbar. Statt einem Termin wurden erste Spielszenen der Kämpfe mit Bewegungssteuerung präsentiert. Weitere PSVR-2-Ankündigungen umfassen den ab sofort erhältlichen VR-Hit "Beat Saber" sowie den Zombie-Shooter "Arizona Sunshine 2", der 2023 auch für PC-VR erscheint.

(dahe)