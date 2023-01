Sony zeigt barrierefreien Controller und PSVR2-Starttitel​

Sony möchte Personen mit Behinderungen den Zugang zu seinen Spielen erleichtern. Unter dem Codenamen Project Leonardo stellte Gaming-Chef Jim Ryan auf der CES ein vielfach anpassbares, barrierefreies Controller-Kit für die Playstation 5 vor. Es funktioniert direkt nach dem Auspacken, lässt sich aber auch mit Zubehörteilen von Drittanbietern konfigurieren. Ein Preis oder Zeitplan stehen noch nicht fest, da die Entwickler zunächst weiteres Feedback sammeln möchten.

Das Leonardo-Kit wurde für häufig auftretende Herausforderungen entwickelt, mit denen sich PS5-Spieler mit begrenzter motorischer Kontrolle konfrontiert sehen. Dazu gehören Schwierigkeiten beim Halten eines Controllers über einen längeren Zeitraum hinweg sowie das genaue Drücken kleiner Tastengruppen oder Trigger. Auch die Positionierung von Daumen und Fingern lässt sich besser abstimmen, etwa mit dem passenden Abstand zwischen Analogstick und Gamepad.

Project Leonardo bietet barrierefreie Anpassung

Hinzu kommen verschiedene Software-Optionen im Systemmenü, drei persönliche Profile und eine freie Programmierung der Tasten. So werden auf einen Knopfdruck mehrere Aktionen gleichzeitig möglich. Wer möchte, kann Project Leonardo zusammen mit dem herkömmlichen PS5-Gamepad benutzen. Beide Geräte ergeben dann gemeinsam einen virtuellen Controller – oder sie ermöglichen einem Freund, im Spiel mitzuhelfen. Mithilfe von vier AUX-Ports (3,5 mm) können Drittanbieter spezielle Schalter, Tasten oder Analog-Sticks in den Controller integrieren. "Unser Team hat über ein Dutzend Designs mit Experten für Barrierefreiheit getestet", erklärt Sonys Designer So Morimoto, "schließlich entschieden wir uns für einen Controller im 'geteilten Design'." Konkurrent Microsoft stellte bereits 2018 einen adaptiven Xbox-Controller vor.

Titel für PSVR2

Neben der Zahl von 30 Millionen verkaufen PS5-Konsolen verkündete Sony auf der CES auch VR-Neuigkeiten. Zum Start der Playstation VR2 am 22. Februar bekommen Besitzer von "Gran Turismo 7" ein kostenloses Upgrade für die VR-Brille. Unklar ist, ob das komplette PS5-Rennspiel oder einzelne Modi mit Sonys neuer VR-Brille spielbar werden. Gezeigte Szenen stammen aus der Kampagne, was für eine komplette Unterstützung spricht.

Zum PSVR2-Launch verspricht Sony mittlerweile ein Lineup von über 30 VR-Spielen. Im Mai 2022 war noch von 20 Titeln die Rede. Das verkabelte VR-Headset für die Playstation 5 kostet üppige 600 Euro. "Beat Saber"-Fans dürften sich über die Nachricht freuen, dass eine PSVR2-Umsetzung des beliebten Rhythmusspiels in Arbeit ist. Nach Metas Übernahme von Entwicklers Beat Games war das nicht selbstverständlich. Meta hat mit der Quest 2 schließlich ein eigenes Konkurrenz-Headset im Programm, das mittlerweile auch in Deutschland erhältlich ist.

Weitere Themen der Pressekonferenz umfassten einen Trailer zum kommenden "Gran Turismo"-Kinofilm und ein Konzeptbild aus dem kommenden Mehrspieler-Ableger zu "The Last of Us". Passend dazu wurde verkündet, dass von Naughty Dogs Survival-Serie mittlerweile über 37 Millionen Spiele verkauft wurden.

