Sooner: Deutsches Streaming-Portal "jenseits des Mainstreams"

Das Streaming-Portal Sooner ist in Deutschland gestartet. Die Plattform möchte sich vor allem über ihre alternativen Inhalte von der übermächtigen Konkurrenz durch Netflix und Amazon Prime Video absetzen: Zu sehen gibt es primär Arthouse- und Independent-Filme. Auch Serien, Dokumentationen und Kurzfilme aus der europäischen Szene sollen auf Sooner zu sehen sein.

Insgesamt soll die Bibliothek von Sooner über 1000 Filme und Serien umfassen, verspricht der Anbieter ContentScope mit Sitz in Berlin. Diese Inhalte sollen Kunden in HD-Qualität gezeigt werden. Laut ContentScope waren viele dieser Filme vorher nur bei Filmvestivals wie Cannes oder der Berlinale zu sehen. Mit dieser Filmauswahl orientiere man sich "jenseits des Mainstreams", schreibt ContentScope in einer Mitteilung. Damit wolle man sich als Gegengewicht zu anderen Streaming-Portalen positionieren.

Jahresabo für 60 Euro

Sooner setzt wie die Konkurrenz auf ein Abo-Modell, die kostenlose Nutzung ist nur während zweier Probewochen möglich. Das Basis-Abonnement von Sooner kostet 7,95 Euro im Monat, ein Jahresabo ist für umgerechnet 5 Euro pro Monat zu haben. Außerdem bietet Sooner ein Premium-Abo für 15 Euro im Monat an, das neben den normalen Inhalten auch drei Tickets für exklusive Filme bietet – Details nennt der Betreiber aber noch nicht.

Sooner funktioniert derzeit ausschließlich im Browser. Apps für iOS und Android sind zwar angekündigt, stehen derzeit aber noch nicht zum Download bereit. Der Web-Auftritt von Sooner wird derzeit ebenfalls noch als Beta deklariert. Sooner ist in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz verfügbar. Außerdem wird Sooner in den Benelux-Ländern angeboten. Eine Variante für Frankreich steht ebenfalls in den Startlöchern, 2021 will das Portal weiter expandieren.

(dahe)