"Soul": Nächster Pixar-Film erscheint direkt auf Disney+

Disneys nächster Pixar-Film erscheint direkt auf Disney+. In die Kinos kommt "Soul" nur in Märkten, wo Disneys Streaming-Dienst nicht angeboten wird. Die Veröffentlichung des neuen Pixar-Films ist für den 25. Dezember geplant.

Im Gegensatz zu "Mulan" wird "Soul" direkt ohne Aufpreis bei Disney+ angeboten. Alle Abonnenten können "Soul" direkt ohne Aufpreis bei Disney+ – also von Anfang an – streamen, ohne zusätzliche Zahlungen leisten zu müssen. Der Film handelt von einem Musiklehrer, der sich in einer Seelenwelt wiederfindet. Zu den Sprechern gehören Jamie Foxx und Tina Fey.

Trailer zu "Soul"

Kino und Corona

Bei der Realverfilmung von "Mulan" ging Disney einen anderen Weg: Um den Film zu sehen, müssen Nutzer neben dem Disney+-Abonnement noch einmalig 22 Euro zahlen. Erst ab dem 4. Dezember geht "Mulan" ins reguläre Disney+-Abonnement über.

Mit dieser Strategie versucht Disney, ausbleibende Kino-Einkünfte während der Corona-Pandemie zu kompensieren. Neben "Mulan" und "Soul" erschien auch "Artemis Fowl" direkt auf Disney+. Auch andere Unternehmen wie NBCUniversal und Warner Bros. haben ursprünglich fürs Kino gedachte Filme direkt auf Streaming-Diensten veröffentlicht.

Für Disney hat sich diese Strategie bisher zumindest bei den Abonnenten gelohnt: Über 60 Millionen Menschen haben Disney+ bereits abonniert. Einen solchen Wert soll der Konzern erst 2024 erwartet haben.

Trotz dieses Meilensteins steckt der Konzern tief in den roten Zahlen: In den drei Monaten bis Ende Juni fuhr Disney einen Verlust von 4,7 Milliarden Dollar (rund 4 Milliarden Euro) ein. Im Vorjahr hatte Disney noch einen Gewinn von 1,8 Milliarden Dollar vermeldet.

Das Geschäft mit dem Streaming-Dienst war dabei trotz der hohen Nutzerzahlen noch defizitär – das soll auch an Gratis- und Lockangeboten liegen, mit denen Disney zum Start von Disney+ schnell Nutzer gewinnen wollte.

(dahe)