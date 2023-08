Soundsticks: Traditionsreiche Mac-Speaker im Supreme-Design schon wieder weg

Seit über 23 Jahren sind die Soundsticks schon auf dem Markt – in unterschiedlichen Varianten. Die ikonischen Lautsprecher des Anbieters Harman Kardon waren einst zusammen mit Apple entwickelt worden und passten unter anderem optisch hervorragend zum Power Mac G4 Cube, blieben aber auch mit anderen Macs beliebt. Die 2.1-Speaker kommen von Beginn an mit einem mächtigen Subwoofer samt zweier Satelliten mit jeweils vier Tweetern.

Rot statt Weiß

Nachdem Hersteller Harman Kardon die Soundsticks über die Jahrzehnte bereits vier Mal aktualisiert hat – zuletzt 2020, allerdings nicht (mehr) für den europäischen Markt –, wurden sie nun in einer Sonderedition in Kooperation mit dem Modelabel Supreme erneut aufgelegt, sind allerdings schon wieder ausverkauft. Dies ist der Website der unter Hipstern und Skatern beliebten Marke zu entnehmen. Demnach handelte es sich um eine umgearbeitete Variante der Soundsticks 4, der aktuellen Generation. Diese ist Bluetooth-fähig und normalerweise durch weiße Tweeter und Woofer-Bestandteile gekennzeichnet.

Die Supreme-Variante hat hingegen insgesamt acht Tweeter im typischen Supreme-Rot, plus einen Woofer in Rot mit großem Supreme-Schriftzug. Technisch ändert sich nichts: Das System kommt in einer 2.1-Konfiguration und lässt sich via Bluetooth ansprechen. Das System leistet laut Herstellerangaben 140 Watt und wiegt knapp 4,4 Kilogramm.

Drop bereits erfolgt

Supreme brachte seine Soundsticks 4 im Rahmen der Herbst/Winter-Kollektion 2023/2024 auf den Markt. Der Preis lag bei 400 US-Dollar (oder 360 britischen Pfund), was 100 Dollar mehr war als die Standardvariante. Allerdings war es wie üblich äußerst schwierig, an das Produkt zu gelangen. Es wurde im Rahmen des jüngsten "Drops" des Labels in der vergangenen Woche zur Vorbestellung angeboten.

Bei den Drops versuchen zahllose Interessierte zu einem spezifischen Zeitpunkt eine Bestellung. Viele der Produkte – insbesondere solche mit auffälligem Supreme-Logo – gehen dann in den Grauhandel und werden zu teils doppelten oder dreifachen Preisen offeriert. Das dürfte bei den Soundsticks 4 nicht anders sein. Nach der nun erfolgenden Auslieferung dürften sie bald auf entsprechenden Seiten gelistet werden. Wer sie unbedingt (noch) haben will, muss also draufzahlen.

