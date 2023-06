Sourcecode-Editor Visual Studio Code 1.79 bringt Zugriff auf GitHub Copilot Chat

Das monatliche Update des Sourcecode-Editors Visual Studio Code steht bereit. Microsoft ermöglicht im Mai-Release mit der Versionsnummer 1.79 neue Funktionen wie das Verwenden des GitHub-Copilot-Chats und das Markieren von Dateien und Ordnern als read-only. TypeScript liegt darin in Version 5.1.3 vor. Die offizielle Python-Extension für Visual Studio Code hat ebenfalls ihre monatliche Aktualisierung erhalten und legt den Grundstein für eine neue Testing-Architektur.

Pair Programming mit KI

Bislang auf VS-Code-Insider-Builds beschränkt, ist der GitHub Copilot Chat nun auch in der stabilen Version 1.79 verfügbar. Der KI-basierte Pair-Programming-Partner GitHub Copilot liefert während des Programmierens Codevorschläge und lässt sich per Chat-Schnittstelle bedienen. Um Copilot Chat in VS Code zu verwenden, ist die Installation der Extension GitHub Copilot Nightly nötig und für den Zugriff auf die Chat View und den Inline-Chat können sich Interessierte in eine Warteliste eintragen. Zu den Neuerungen im Editor-Chat zählt ein neues Standardverhalten: Änderungen werden nun direkt im Dokument vorgenommen und in einer eingebetteten Diff-Ansicht angezeigt.

Wie das VS-Code-Team ausführt, kann es unter Umständen sinnvoll sein, Workspace-Dateien und -Ordner als read-only zu markieren. Das gelte etwa dann, wenn ein anderer Prozess die Inhalte verwaltet. Als ein Beispiel nennt das Team den node_modules-Ordner, dessen Verwaltung der Node.js Package Manager übernimmt.

Zum Markieren von Dateipfaden als read-only stellt VS Code 1.79 neue Einstellungen im Explorer sowie in Text- und Notebook-Editoren bereit. Wird ein Dateipfad als read-only markiert, lässt sich die Datei vom Explorer aus nicht verändern beziehungsweise löschen und der Editor beschränkt sich auf den Lesezugriff. Dabei lassen sich die Einstellungen zum Schreib- und Lesezugriff auch ad hoc auf die aktuelle Session anwenden, was vorhandene Einstellungen temporär überschreibt.

In VS Code 1.79 lassen sich Dateien und Ordner als read-only markieren. (Bild: Microsoft)

Diese und weitere Neuerungen in Visual Studio Code 1.79 beschreibt die Ankündigung.

Die im Gegensatz zum Editor jeweils nach dem aktuellen Monat benannten Updates der VS Code Extensions für Python und Jupyter sind ebenfalls erschienen. In der Python-Erweiterung kommt eine neue Architektur für das Testing zum Einsatz. Sie soll zwar bislang keine neuen Features bieten, aber stabiler und schneller sein sowie den Grundstein für künftige Features legen. Die neue Architektur verbirgt sich derzeit noch hinter dem experimentellen Flag "pythonTestAdapter" , das sich mittels "python.experiments.optInto" in der settings.json-Datei aktivieren lässt.

Weitere Details zu den Extension-Updates finden sich in Microsofts Entwicklerblog.

(mai)