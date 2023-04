Sourcecode-Editor Visual Studio Code macht den Copilot Chat startklar

Visual Studio Code: Microsoft hat das März-2023-Release des Sourcecode-Editors veröffentlicht. In die Version 1.77 sind vor allem Fehlerbereinigungen und Verbesserungen eingeflossen. Entwicklerinnen und Entwicklern stehen mit dem Update aber auch die neuen Sprachfeatures von TypeScript 5 zur Verfügung – darunter die Decorator Expressions. Im Rahmen einer Preview gewährt VS Code einen ersten Ausblick auf die Chat-Schnittstelle des GitHub Copilot.

TypeScript 5 und das Decorators-Konzept nutzen

Im Februar-Release des Sourcecode-Editors stand der Einsatz der Programmiersprache TypeScript in Version 5.0 lediglich als Preview-Feature zur Verfügung. Seit Microsoft Mitte März TypeScript 5 offiziell freigegeben hat, können Entwicklerinnen und Entwickler nun mit VS Code 1.77 auf sämtliche neuen Funktionen zugreifen. Insbesondere das auf den Plänen für ECMAScript aufsetzende Konzept für Decorators eröffnet neue Möglichkeiten, wie etwa das Ersetzen einer Methode durch eine generelle Methode.

Fortschritte kündigt Microsoft zudem in Sachen Accessibility des Sourcecode-Editors an. Verbesserungen betreffen unter anderem die Sticky-Scroll-Navigation sowie die des Hover-Steuerelements, das sich mit den Tasten up, down, home, end, page up und page down horizontal und vertikal positionieren lässt. Auf Screenreader angewiesene Nutzerinnen und Nutzer profitieren beim Zugriff auf die Inhalte des Terminals davon, dass der über Shift+Tab zugängliche Puffer nun so lange sichtbar bleibt und aktualisiert wird, bis die Tasten Escape oder Tab gedrückt werden.

Chat-getriebene Softwareentwicklung

Wichtige Neuerungen im März-Release, die vorläufig aber noch auf die VS-Code-Insider-Builds beschränkt bleiben, umfassen die Data-Science-Erweiterung Data Wrangler und die Preview der Copilot Chat-Schnittstelle. Data Wrangler ist primär auf Analysen mit tabellarischen Daten in Python ausgelegt. GitHubs Copilot macht sich seit geraumer Zeit als KI-basierter Pair-Programming-Partner nützlich und liefert Entwicklerinnen und Entwicklern beim Programmieren Codevorschläge. Das per Chat-Schnittstelle zu bedienende Tool integriert Microsoft auch in VS Code und seine IDE Visual Studio. Auf Basis der erweiterten multimodalen Fähigkeiten von GPT-4 soll GitHub Copilot X künftig sogar zum universellen Softwareentwicklungshelfer reifen, wie GitHub-CEO Thomas Dohmke angekündigt hat.

Frag' den Copilot: Der KI-Helfer antwortet auf /vscode-Fragen (Bild: Microsoft )

Einen vollständigen Überblick aller weiteren Änderungen bietet der Blogbeitrag zur Freigabe von Visual Studio Code 1.77.

