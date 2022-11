SpaceX: Erster Start der Schwerlastrakete Falcon Heavy seit drei Jahren geglückt

Zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren hat SpaceX mit einer Falcon Heavy die mit Abstand leistungsfähigste Trägerrakete der Welt gestartet. Vom Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida aus wurden dabei zwei Satelliten für die US Space Force in geosynchrone Umlaufbahnen gebracht. Die zwei an der Seite der Rakete befestigten Booster landeten kurz nach dem Start wieder sicher auf der Erde, die Hauptstufe stürzte planmäßig in den Ozean. Insgesamt war es erst der vierte Start einer Falcon Heavy, eigentlich war der Flug bereits für 2020 vorgesehen. Laut US-Medien sind Verzögerungen bei der Bereitstellung der Nutzlasten für die Verspätung verantwortlich.

Nebeneinander heil gelandet (Bild: SpaceX)

Noch nicht genug Nachfrage

Die Schwerlastrakete Falcon Heavy ist aktuell die mit Abstand leistungsfähigste der Welt, auch in der Geschichte waren lediglich zwei noch stärker. Ihren ersten kommerziellen Start absolvierte sie im Frühjahr 2019, ein weiterer Start folgte dann wenige Monate später. Seitdem hat keine Falcon Heavy mehr abgehoben. Jetzt soll die Startfrequenz aber deutlich zunehmen, für das kommende Jahr sind gleich mehrere Flüge geplant, vor allem für das US-Militär und die NASA. Eigentlich können alle Stufen der Rakete heil zur Erde zurückkehren und wiederverwendet werden, beim Start vom Dienstag war das aber laut CNBC wegen der Anforderungen der Space Force für die Hauptstufe nicht möglich.

Dass die Falcon Heavy bislang nicht öfter gestartet ist, hat seine Ursache hauptsächlich in der fehlenden Nachfrage, hat ArsTechnica erläutert. Zwar gebe es durchaus Interessenten, vor allem staatliche US-Institutionen, aber die müssten erst einmal Nutzlasten dafür entwerfen und bauen. Bislang sei das aber noch nicht in größerem Umfang angegangen worden, weil sich die Zuverlässigkeit der Rakete angesichts der geringen Zahl von Starts noch nicht genügend einschätzen lässt. Mit der jetzt zunehmenden Zahl von Flügen dürfte sich das ändern. SpaceX entwickelt aber aktuell mit dem Starship eine noch einmal deutlich leistungsfähigere Rakete, die den Markt komplett umkrempeln könnte.

(mho)