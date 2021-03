SpaceX: Kritik an Überlegungen über Weltraumbahnhof in Indonesien

Nachdem Indonesiens Präsident SpaceX-Chef Elon Musk angeboten hat, auf einer Insel im Pazifik einen Weltraumhafen zu bauen, wächst dort der Widerstand. Das berichtet der Guardian unter Berufung auf Vertreter der Bevölkerung auf der Insel Biak in der Provinz Papua. Ein lokaler Anführer habe der Zeitung gegenüber geklagt, "der Weltraumhafen wird uns unsere traditionellen Jagdgründe kosten und die Natur beschädigen, auf der unser Leben beruht". Sobald man aber protestiere, würde man verhaftet. Die Regierung habe derweil versichert, dass bei der Entwicklung des Weltraumhafens auch die Regierung von Papua und lokale Gemeinschaften konsultiert würden. Der Raumhafen werde für die Einwohner "positive wirtschaftliche Auswirkungen" haben.

Ideale Lage in Äquatornähe

Im Dezember war bekannt geworden, dass Indonesiens Präsident Joko Widodo dem US-Raumfahrtunternehmen SpaceX vorgeschlagen hatte, einen Weltraumhafen in seinem Land zu errichten. In Indonesiens gebe es mehrere mögliche Standorte in der Nähe des Äquators mit den damit verbundenen Vorteilen für Raketenstarts. Favorit ist dabei wohl die Insel Biak, auf der die indonesische Weltraumagentur LAPAN einen eigenen Weltraumbahnhof errichten will, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Dafür sucht sie nach Partnern. Schon vor fast 20 Jahren habe es Pläne aus Russland für einen Weltraumhafen auf Biak gegeben, schreibt der Guardian. Proteste dagegen seien unterdrückt worden.

Biak liegt nördlich des westlichen, zu Indonesien gehörenden Teils von Neuguinea am Rand des Pazifik. Die Insel ist etwa doppelt so groß wie Berlin und hat ungefähr 100.000 Einwohner. Da sie nicht weit vom Äquator entfernt ist, wäre sie für Starts in den Weltraum ideal gelegen: Für äquatoriale und äquatornahe Umlaufbahnen müssen Raketen hier vergleichsweise weniger beschleunigen, da sie die maximale Beschleunigung der Erddrehung mitnehmen. Gleichzeitig liegt östlich von Biak in Startrichtung jede Menge Wasser, in die Raketenstufen und mögliche Trümmer stürzen könnten. Europas Raumfahrtzentrum Guayana in Südamerika hat aus diesen Gründen einen der besten Standorte unter den Weltraumhäfen.

Indonesiens Angebot an Elon Musk galt aber nicht nur als Einladung an SpaceX, sondern auch an sein Elektroautounternehmen Tesla, ergänzt der Guardian. Denn in Papua gibt es jede Menge Rohstoffe, darunter riesige Nickelvorkommen. Das Metall ist wichtig für die Herstellung von Akkus und Musk habe versichert, Tesla werde einen immensen und langfristigen Kaufvertrag anbieten, wenn Nickel dort effizient und umweltfreundlich gefördert würde. Sowohl SpaceX als auch Tesla könnten den Rohstoffabbau deutlich vorantreiben. Das werde die Umwelt zerstören, fürchten die Bewohner. In der Provinz gibt es eine starke Unabhängigkeitsbewegung: 1998 wurden auf Biak Hunderte Demonstranten mutmaßlich vom Militär umgebracht und ihre Leichen ins Meer geworfen.

Lesen Sie auch Kommentar: Proteste gegen das Thirty Meter Telescope – ein Pro und Contra

(mho)