Starship: SpaceX erhält Erlaubnis für ersten Flug ins All

Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) hat dem Elon Musk gehörenden Raumfahrtunternehmen SpaceX die Lizenz zum ersten Flug der Starship-Rakete ins All erteilt. Erst vor drei Tagen gab Musk bekannt, dass die Riesenrakete bereitsteht. Nun soll die Starship bereits am kommenden Montag zu einem Testflug starten.

Die FAA habe bei einer umfassenden Prüfung festgestellt, dass SpaceX alle nötigen Anforderungen erfülle, berichtet Reuters. Geprüft wurden demnach unter den Gesichtspunkten der "Sicherheit, Umwelt, Politik, Nutzlast, Lauftraumintegration und finanzielle Verantwortung". Die Lizenz sei fünf Jahre gültig, so die Erklärung der FAA vom Freitag.

Testflug für kommenden Montag geplant

Der Testflug, der die Starship zum ersten Mal in den Orbit bringen soll, ist für den 17. April 2023 geplant, erklärt SpaceX auf Twitter. Das Startfenster liege laut der behördlich eingereichten Mitteilung zwischen 5:30 a.m. und 2 p.m. Central time (zwischen 12:30 Uhr und 21 Uhr in Deutschland). Die Riesenrakete soll von der SpaceX-Starbase in Boca Chica (Texas) starten.

Ursprünglich plante Musk den Start der Starship im März, dabei sollte die Rakete auf ihrem ersten Orbitalflug von Texas nach Hawaii fliegen. Im Januar dieses Jahres hatte SpaceX mit der "feuchten Generalprobe" einen wichtigen Test der Riesenrakete erfolgreich abgeschlossen – dabei wurden die Startvorbereitungen bis kurz vor der Zündung der Triebwerke durchgespielt.

(bme)