SpaceX Starship bereit für Jungfernflug

Zum Start bereit steht die Riesenrakete Starship der Firma Space Exploration Technologies (SpaceX) in Südtexas. Das hat Firmenchef Elon Musk verlautbart. Ende der dritten Aprilwoche möchte er sein Vehikel erstmals in kompletter Zusammensetzung fliegen lassen. Es wäre die größte je von Menschen gebaute Rakete. Was noch fehlt, ist passendes Wetter und die Starterlaubnis der Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration).

Im Januar hat SpaceX das Starship erstmals erfolgreich komplett betankt. Wenig später kündigte Musk einen Startversuch im März an, was sich nicht ausgegangen ist. Jetzt aber soll es nicht mehr lange dauern, bis das etwa 120 Meter hohe Fahrzeug abhebt. Ziel der Entwicklung ist ein Raumschiff, das sehr schnell wiederverwendbar ist und bis zu dreimal täglich oder 1000 Mal pro Jahr fliegen kann. Eines dieser Raumschiffe soll 150 Tonnen Fracht ins All respektive 50 Tonnen Fracht zur Erde bringen können.

Musk glaubt, dass seine Starships der "schnellste Weg zu einer selbsterhaltenden Stadt auf dem Mars" sind. Der Milliardär hält damit sogar Reisen zu weiter entfernten Planeten für möglich. Erste Flüge mit Menschen an Bord hat Musk ursprünglich für 2020 angekündigt, was sich als zu optimistisch erwiesen hat.

Bisherige Testflüge ohne Booster

Nach zwei kurzen Hüpfern der Prototypen SN5 und SN6 auf etwa 150 Meter Höhe gab es im Dezember 2020 den ersten richtigen Testflug. Das Starship SN8 flog damals nicht ganz sieben Minuten. Doch dann zerbarst das SpaceX Starship bei der Landung. Im Februar 2021 zerschellte das Starship erneut bei der Landung, es war SN9. Schief aber doch stand Starship SN10 seine Landung Anfang März 2021, bevor es spektakulär explodierte. Ende März 2021 folgte beim Starship SN11 die nächste Explosion, woraufhin das Unternehmen beschloss, Verbesserungen am Design vorzunehmen. Im Mai 2021 schaffte Starship SN15 dann tatsächlich eine "nominal landing".

Jetzt soll SN24, erstmals mit Booster "Super Heavy" ausgestattet, es in den Orbit schaffen. Der Booster ist die erste Stufe und hat nicht weniger als 33 Triebwerke. Geht alles nach Plan, wird Super Heavy etwa zwei Minuten nach dem Start abgetrennt und "sanft" im Golf von Mexiko gewassert. Die obere Stufe mit sechs Raketentriebwerken soll die Erde umrunden und etwa eineinhalb Stunden nach dem Start im Pazifik unweit Hawaiis ebenfalls "sanft wassern".

Langfristig plant Musk sowohl mit Einweg- als auch wiederverwendbaren Starships. Von wo die regelmäßigen Starts erfolgen werden, ist offen. Der von Musk gewünschte und bislang genutzte Standort in Boca Chica, Texas, ist umstritten, weil er gleich neben einem Naturschutzgebiet liegt. Leider machen die vielen Triebwerke des Starship einen Heidenlärm.

Bild 1 von 4 Satellitenbilder des zusammengesetzten Starships (4 Bilder) Die aufgestellte Rakete aus dem All

(Bild: Airbus DS 2023)

(ds)