SpaceX schickt noch dieses Jahr 4 Weltraumtouristen um die Erde

SpaceX steigt ins Geschäft mit Weltraumtouristen ein. Der US-Milliardär Jared Isaacman hat für das vierte Quartal 2021 einen mehrtägigen Raumflug mit der Weltraumkapsel Dragon gebucht. Darin sollen vier Personen alle eineinhalb Stunden die Erde umrunden und schließlich vor der Küste Floridas wassern. Isaacman hat die Reise "Inspiration 4" getauft.

Das haben SpaceX und der Kunde am Montag bekanntgegeben. Der Start soll vom Kennedy Space Center der NASA am Kap Canaveral mit einer Falcon-9-Rakete erfolgen. Was der Spaß kostet, gibt das Raumfahrt-Unternehmen bislang nicht preis. Bezahlt wird der Ausflug von Isaacman, und zwar für die gesamte Reisegruppe.

Lesen Sie auch Deutscher Weltraumbahnhof: Ab 2023 sollen von der Nordsee Raketen starten

Die drei übrigen Plätze lobt der Unternehmer per Preisausschreiben aus, an dem nur erwachsene Einwohner der USA teilnehmen dürfen, die auch eine Sicherheitsüberprüfung für den Zutritt zu Raumfahrtanlagen der NASA bestehen können. SpaceX wird die Auserwählten einschulen und mehrere Übungen absolvieren lassen.

Flug zur ISS verschoben

Letzten März hatte SpaceX angekündigt, 2021 drei Weltraumtouristen zur ISS fliegen zu wollen. Dieses Projekt ist auf frühestens Januar 2022 verschoben worden. Kunde Axiom Space hat vergangene Woche die Reisegruppe für die Ax-1 genannte Mission vorgestellt: Befehlshaber wird Ex-NASA-Astronaut und Axiom-Vizepräsident Michael López-Alegría, Pilot wird Immobilieninvestor Larry Connor. Auch die beiden weiteren Teilnehmer sind wohlhabende Investoren: Der Kanadier Mark Pathy und der Israeli Eytan Stibbe.

Diesen Montag haben zwei Raumfahrer auf der Internationalen Raumstation (ISS) einen fünfstündigen Außeneinsatz absolviert. Nach vier Jahren Vorbereitung haben sie Akkumulatoren ausgetauscht. Das ist Teil eines Projekts zur Aufrüstung der Stromversorgung der ISS.

(ds)