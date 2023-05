"SparkDesk": iFlytek stellt chinesischen ChatGPT-Konkurrenten vor

Auf einer öffentlichen Veranstaltung präsentierte das chinesische Spracherkennungsunternehmen iFlytek seinen Chatbot "SparkDesk". In einer Live-Demonstration zeigte der Vorstandsvorsitzende Liu Qingfeng den ChatGPT-Konkurrenten für den Einsatz im Bildungs- und Unternehmensbereich. Ziel sei es, so Liu, dass SparkDesk "die Fähigkeiten von OpenAI auf Chinesisch übertrifft und die Standards von ChatGPT auf Englisch erreicht".

Konfuzius bei den Olympischen Spielen

Während der Präsentation in der östlichen Stadt Hefei ließ Liu SparkDesk Schüleraufsätze bewerten und hypothetische Geschichten über die Teilnahme von Konfuzius an den Olympischen Spielen in Peking verfassen – die Anweisungen erfolgten auf Chinesisch und Englisch. Das Publikum bekam während der Veranstaltung die Möglichkeit, Fragen zu stellen, berichten Bloomberg und China Daily.

"Die Auswirkungen dieser generativen KI-Technologie sind nicht weniger wichtig als die der Erfindung des PCs oder des Internets", sagte Liu. "Wir müssen unser Bestes tun, um von ChatGPT zu lernen und sogar versuchen, es zu übertreffen." Der Einstieg von iFlytek in das Rennen um den Aufbau eines ChatGPT-Konkurrenten erfolgt zu einem Zeitpunkt, kurz nachdem China einen Entwurf für Richtlinien zur Sicherheitsprüfung von generativen KI-Diensten veröffentlicht hat. Neben der bereits bestehenden Richtlinie zur Eindämmung von regimekritischem Output wurde der Entwurf etwa um "wahrheitsgetreue und genaue" KI-Modelle erweitert.

Langfristige Chip-Versorgung fraglich

Bedenken gebe es auch bei der langfristigen Versorgung chinesischer Unternehmen mit der für großangelegte Sprachmodelle benötigten High-End-Chips, berichtet Bloomberg weiter. iFlytek steht neben weiteren chinesischen Unternehmen seit 2019 auf der schwarzen Listen der US-Regierung und darf nicht mehr ohne Weiteres Komponenten aus den USA beziehen. Der Grund sind die Verstöße gegen die außenpolitischen Interessen der USA im Zusammenhang mit der Überwachung der Uiguren.

iFlytek ist ein chinesisches KI-Unternehmen, das Deep Learning bei Spracherkennung, Sprachverarbeitung, maschineller Übersetzung und Data-Mining anwendet. 2017 war das Unternehmen rund zwölf Milliarden Dollar wert und die "iFlytek Input"-App, die auch Chinesisch in Englisch per Spracheingabe übersetzen kann, wurde in dem Jahr bereits von 500 Millionen Menschen genutzt. Mit SparkDesk tritt iFlytek im eigenen Land in Konkurrenz zu den kürzlich vorgestellten Sprachmodellen Ernie von Baidu und Tongyi Qianwen von Alibaba.

(bme)