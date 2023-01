Sparkasse Card Control ermöglicht Kontrolle der Einsatzmöglichkeiten von Karten

Vor der Nutzung steht die Zustimmung: Wer die Funktion nutzen möchte, muss sowohl den Kontowecker-Bedingungen als auch den Card-Control-Sonderbedingungen zustimmen. (Bild: Screenshot)

Die Sparkassen haben die Funktion "Card Control" für teilnehmende Sparkassen freigeschaltet. Mit dieser Funktion können Kundinnen und Kunden selbst steuern, wo sich die von der Bank ausgegebenen Sparkassen-, Debit- oder Kreditkarten einsetzen lassen. Die derzeit einstellbaren Einsatzszenarien umfassen das Bezahlen in Geschäften, das Abheben von Bargeld am Geldautomaten, das Bezahlen im Internet und das Bezahlen im Ausland.

Die Einstellungen finden sich entweder in der Android-App "Mobiles Bezahlen" der Sparkassen oder der allgemeinen Sparkassen-App aus Google Play. Vor der Aktivierung der Funktion fragt die App die Zustimmung zu den Bedingungen für den Kontowecker sowie die Einwilligung in die Sonderbedingungen für Card Control ab.

Anschließend lässt sich in der App jederzeit und ortsunabhängig jedes der Einsatzszenarien aktivieren oder deaktivieren. So können Nutzerinnen und Nutzer etwa das Bezahlen im Ausland mit der Karte deaktivieren, um ihre Sicherheit zu verbessern, wenn sie ohnehin gerade im Inland weilen. Oder bei einem Auslandsurlaub das Bezahlen in Geschäften unterbinden.

Konkretere Voraussetzungen für Card Control

Card Control ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren von Einsatzszenarien, etwa das Deaktivieren von Online-Bezahlung oder der Bezahlung im Ausland. (Bild: Screenshot)

Um die Anwendung nutzen zu können, müssen Interessierte über einen Online-Banking-Vertrag mit elektronischem Postfach einer teilnehmenden Sparkasse verfügen. Außerdem müssen sie eine oder mehrere von der Applikation unterstützten Bankkarten besitzen. Für die Nutzung von Card Control ist keine in der App "Mobiles Bezahlen" hinterlegte digitale Karte nötig. Nach der Installation der App können Sparkassen-Kundinnen und -Kunden auf Card Control zugreifen und den Einsatz ihrer Plastikkarten steuern.

Card Control unterstützt auch die kommenden Girocards, die ab Mitte dieses Jahres verteilt werden sollen. Sie verlieren zwar das Maestro-Logo, sollen jedoch weiter aufgewertet werden und sich etwa im Online-Handel und der digitalen Welt besser nutzen lassen.

(dmk)