Sparkassen: Girocard für Apple Pay ist da

Nach langer Vorbereitungszeit ist es nun möglich, mit Girocards via Apple Pay zu bezahlen. Die Kunden von 373 Sparkassen in Deutschland können künftig die als "EC-Karte" beliebte Zahlungsmöglichkeit mit dem iPhone- und Apple-Watch-Dienst nutzen. Die Funktion wurde am Dienstagvormittag aktiviert.

Damit steht das Smartphone-Bezahlverfahren von Apple deutlich mehr Kunden zur Verfügung als zuvor. Bisher konnte Apple Pay nur in Verbindung mit einer Kredit- oder Debitkarte von Anbietern wie Mastercard, American Express oder Visa verwendet werden. Nun kommen rund 46 Millionen Sparkassen-Cards, wie die Girocard bei Sparkassen heißt, hinzu.

Integration bringt deutlich mehr Zahlungsterminals zu Apple Pay

"Mit der Integration der Girocard in Apple Pay leisten die Sparkassen einen entscheidenden Beitrag dazu, dass sich das mobile Bezahlen hierzulande rasch durchsetzt", freut sich Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands.

In Deutschland sind Girocards deutlich populärer als klassische Kredit- und Debitkarten. Kontaktlose Girocards und künftig auch Apple Pay können künftig an mehr als 756.000 Kartenzahlungsterminals in Deutschland eingesetzt werden – darunter auch jene Terminals, die keine Kreditkarten akzeptieren. Hier musste Apple Pay zuvor draußen bleiben. Google Pay bietet die Möglichkeit, ein normales Girokonto direkt zu nutzen, über die Einbindung von PayPal an.

Einschränkungen bei Girocards

Allerdings bedeutet dies nicht, dass Apple Pay nun "überall" arbeitet, wo kontaktloses Zahlen erlaubt ist. So ist die Verwendung der Girocard für Apple-Pay-Zahlungen im Ausland "in der Regel" nicht möglich, wird in den Nutzungshinweisen festgehalten. Zudem ist ein Bezahlen in Apps oder im Web sowie für In-App-Käufe via Apple Pay weiterhin nur mit Kredit- und Prepaidkarten erlaubt.

Das hänge aber "ausschließlich vom jeweiligen Händler ab". Auch auf Macs lässt sich eine Girocard "noch nicht" für Apple Pay verwenden, um Zahlungen im Browser durchzuführen, heißt es von den Sparkassen. Sie kündigten an, dass das Einkaufen mit Apple Pay und der Girocard in Apps oder im Web ab Anfang 2021 möglich sein wird. (mit Material der dpa) /

(bsc)