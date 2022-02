Spaß gehört dazu: Die Bilder der Woche (KW01)

Was wäre das Leben ohne die Momente, die uns zum Lachen oder Schmunzeln bringen. Auch in der Fotografie ist Humor erlaubt, ja er hilft zeitweise sogar, das geliebte Hobby mal etwas lockerer anzugehen als üblich. Besonders trotzig schaut das rote Schaf von Burkhardt Schaaf von seinem Zuckerberg im Hochgebirge herunter. Der Fotograf denkt sich zu seinen Bildern immer wieder lustige kleine Anekdoten aus, die auch in der Fotogalerie auf Begeisterung stoßen.

Originell fanden wir auch die Star-Wars-Serie von der Purist, der seine Lego-Figuren im Wüstenplanet-ählichen Sandkasten recht originalgetreu in Szene setzte.

Wer behauptet, man könne nicht übers Wasser laufen, der sollte einmal das Bild vom Sonntag etwas näher betrachten. Der Schwan von Anatoli Weingart scheint damit jedenfalls keine Probleme zu haben und trotzt den Gesetzen der Physik, na ja, zumindest auf dem Foto.

Alle weiteren Bilder dieser Woche finden Sie noch einmal im Überblick in unserer Fotogalerie.

Bild am Samstag: Star Wars im Sandkasten von Der Purist

Galeriefotograf Der Purist erstellte eine szenische Serie von Lego-Star Wars-Figuren im Sandkasten, wie auf einem der Wüstenplaneten passend abgelichtet. Der Sturmtruppler gefiel uns besonders.

