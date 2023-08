Speicher-Konferenz storage2day: Endspurt für Frühbucher

Am 26. September beginnt die storage2day, die zweitägige Heise-Konferenz für Storage und Datenmanagement. Diesmal treffen sich Storage-Spezialisten und Praktiker in Frankfurt/Main zum Austausch über die aktuellen Herausforderungen bei Planung und Einsatz von Speichersystemen. Wer dabei sein will, kann noch bis zum 7. August Tickets zum günstigen Frühbucher-Preis von 499 Euro erwerben. Der reguläre Preis beträgt 599 Euro.

In den drei Tracks mit insgesamt 33 Vorträgen zeigen Fachleute und Praktiker, was hinsichtlich Technologie, Skalierbarkeit, Sicherheit, Datenschutz und Energieeffizienz in der Welt der Speichersysteme heute wichtig ist. Einen Schwerpunkt bildet die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen. In einer Keynote berichtet Frank Benke offen und aus erster Hand von den konkreten Erfahrungen bei einer realen Ransomware-Attacke auf die global verteilte Infrastruktur der HAHN Group, deren operative IT er seit acht Jahren leitet. Weitere Vorträge stellen resiliente und praxiserprobte Wiederherstellungsansätze nach einem Großschaden vor oder zeigen, wie sich das Backup als "Last Line of Defence" effektiv absichern lässt.

Andere Experten liefern Einblicke, wie der KI-Boom die Anforderungen an Storage verändern wird oder zeigen, welchen Einfluss die RZ-Automatisierung, etwa mit Ansible, auf die Storage-Administration hat. Beim Datenschutz geht es diesmal um das sichere, endgültige Löschen von Daten. Während Heise-Justiziar Joerg Heidrich durch den datenschutzrechtlichen Dschungel geleitet, stellt Lukas Grunwald, Gründer und CTO des Forensik-Spezialisten DN-Systems, Verfahren für saubere und endgültige Datenlöschung vor.

Gelegenheit zum Austausch mit Speakern und Networkung gibt es während der Konferenz an Thementischen und beim Get-together am Abend des 26. September. Wer über die Konferenz auf dem Laufenden bleiben will, sollte sich für den Newsletter anmelden.

