Speicher-Konferenz storage2day startet am 13. Oktober in München

Es sind nur noch wenige Tage, dann beginnt am 13. Oktober in München die storage2day. Storage-Anwender, -Entscheider und -Anbieter treffen sich in diesem Jahr wieder vor Ort, um Erfahrungen auszutauschen und sich aus erster Hand über aktuelle Trends und Herausforderungen der Storage-Welt zu informieren. Ausgerichtet wird die Veranstaltung von iX und dpunkt.verlag.

Die Teilnehmer erwartet ein Programm mit über 30 vorwiegend technisch ausgerichteten Vorträgen, etwa zu skalierbaren und verteilten Speichersystemen, Cloud- und Objektspeichern und Techniken wie NVMe und NVMe-over-Fabric. Einer der thematischen Schwerpunkte ist Schutz von Storagesystemen vor Ransomware, ein anderer Speichersysteme für High Performance Computing. Daneben sind auch Ceph und andere Open-Source-Technologien wieder gut vertreten.

Erfahrungsaustausch für Storage-Experten

Die Eröffnungs-Keynote am Donnerstag kommt in diesem Jahr Stefan Strobel. Der Security-Spezialist berät Firmen mit sehr hohem Sicherheitsbedarf und zeigt mit konkreten Beispielen, wie Malware ins Unternehmen gelangt, dort Sicherheitsmaßnahmen umgeht und bis zu den zentralen Speicher- und Backup-Systemen kommt und welche Maßnahmen tatsächlich einen Angriff verhindern können.

In der zweiten Keynote am Freitag gibt Klaus Gottschalk, HPC-Architekt bei der ParTec AG, einen Überblick über die Speichertechnologien der schnellsten Supercomputer der Welt. Neben der reinen Faszination für schiere Leistung zeigt sich hier auch, wohin die Reise bei Enterprise-Storage künftig geht: High-Performance Computing (HPC) ist das Testbett, in dem IT-Hersteller die neusten Technologien auf Praxistauglichkeit erproben.

Weitere Highlights aus dem Programm

Die Konferenz findet im NH Hotel München Ost Conference Center statt. Im Ticketpreis enthalten sind die Teilnahme an der Abendveranstaltung und Catering während der beiden Konferenztage. Im Veranstaltungshotel und einigen umliegenden Hotels erhalten Teilnehmer vergünstigte Konditionen.

Mit Ceph-Workshop schnell zum eigenen Cluster

Am Vortag, also am Mittwoch dem, 12.10, findet der Workshop "Object Storage 101: Der schnellste Weg zum eigenen Ceph-Cluster" statt, in dem Ceph- und Cloud-Storage Spezialist Martin Loschwitz auch Ceph-Einsteiger in die Lage versetzt, eigene Cluster aufzusetzen und zu betreuen, Auch für diesen Workshop sind noch ein paar Plätze frei.

Weitere Informationen

(ulw)