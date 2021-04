Sperre von Tiktok in Pakistan wieder aufgehoben

Ein Gericht hat die Blockade der beliebten chinesischen Video-App Tiktok in Pakistan wieder aufgehoben. Das gab der Hohe Gerichtshof von Peshawar am Donnerstag bekannt. Gleichzeitig wies er die Telekommunikationsbehörde PTA an, Maßnahmen zu ergreifen, damit "vulgäre und anstößige Inhalte" nicht auf die Plattform hochgeladen werden.

Zweite Sperre innerhalb von Monaten

Vor rund drei Wochen hatte Pakistan Tiktok zum zweiten Mal in weniger als einem Jahr verboten, weil es nicht den örtlichen Gesetzen entsprechend unmoralische Inhalte ausfiltere. Nach der Blockade im Oktober wurde die Beschränkung Berichten zufolge auf chinesischen Druck hin wieder aufgehoben.

Bereits in der Vergangenheit hatten die pakistanischen Behörden Tiktok und andere Video-Plattformen aufgefordert, Inhalte strenger zu regulieren. Im September nahmen die Behörden mehrere Dating-Apps vom Netz, darunter auch Tinder und Grindr. Kritiker sehen darin Zensur.

(mho)