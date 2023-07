Sphere: Neue Arena mit riesigem kugelförmigen Display in Las Vegas

In Las Vegas wurde mit der Sphere eine riesige Veranstaltungsarena eröffnet, deren kugelförmige Hülle dank unzähliger LEDs als riesiger Bildschirm dienen kann. Zum ersten Mal eindrucksvoll vorgeführt wurde das jetzt anlässlich der Feierlichkeiten zum US-amerikanischen Unabhängigkeitstag. Dank des größten LED-Displays der Welt verwandelte sich die riesige Kugel dabei unter anderem in die Erde, den Mond, die Sonne, ein riesiges Auge und natürlich die US-Flagge. Die Show war auch als Alternative zu dem üblichen Feuerwerk gedacht, mit dem in den USA traditionell die Unabhängigkeit gefeiert wird. Offiziell eröffnet werden soll die neueste Attraktion in Las Vegas im September mit einem Konzern von U2.

Die Aufsehen erregende Arena steht hinter dem Luxushotel Venetian und damit in Paradise südlich der eigentlichen Stadt Las Vegas. Der Bau der Arena mit mehr als 18.000 Sitzplätzen war 2018 angekündigt worden, die Fertigstellung hat sich dann unter anderem wegen der Coronapandemie verzögert. Den jüngsten Zahlen zufolge kostet der Bau insgesamt 2,3 Milliarden US-Dollar, damit handelt es sich um das teuerste Veranstaltungsgebäude in der Geschichte von Las Vegas. Mit einer Höhe von 110 m ist es den Erbauern zufolge auch das größte kugelförmige Gebäude der Welt. Das darauf angebrachte LED-Display hat eine Gesamtfläche von fast 54.000 m2. Im Innern gibt es zudem noch ein fast 15.000 m² großes Display, das dank 170 Millionen Pixel 16k × 16k anzeigen können soll.

Dem bislang MSG Sphere und inzwischen Sphere at The Venetian Resort genannten Gebäude sollen weitere folgen, besonders weit sind die Pläne für eine zweite Kugel in London. Dort gibt es aber Widerstand und die Regierung hat das Projekt pausieren lassen. Mit der Sphere in Las Vegas zeigt das dafür verantwortliche US-Unternehmen MSG (Madison Square Garden) aber bereits, wie beeindruckend die Kugelgebäude aussehen können. Das Projekt erinnert auch an Pläne in Saudi-Arabien, wo das 400 m hohe, würfelförmige Gebäude "Mukaab"errichtet werden soll, dessen Außenseite ebenfalls von einem riesigen Display eingehüllt werden soll. Bis es dort so weit ist, wird es aber noch dauern.

