"Spider-Man: Miles Morales" zum Start der Playstation 5 verfügbar

"Marvel's Spider-Man: Miles Morales" wird offenbar zu den Launch-Titeln der kommenden Playstation 5 gehören. In einem Livestream hat Sony den voraussichtlichen Playstation-Exklusivtitel für das Weihnachtsgeschäft 2020 angekündigt – in diesem Zeitraum soll auch die Playstation 5 in den Handel kommen.

"Marvel's Spider-Man: Miles Morales" ist der Nachfolger des 2018 für die PS4 erschienenen "Marvel's Spider-Man", das zu den Überraschungshits dieses Jahres führte. Entwickelt wird das Spiel erneut von Insomniac Games.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu "Marvel's Spider-Man: Miles Morales"

Neu ist dagegen der Protagonist, zumindest unter der Maske: Anstelle von Peter Parker steuern Spieler Miles Morales als Spinnenmann. Miles war bereits im Vorgänger spielbar, aber noch in seiner biederen Normalo-Form. Am Ende des Spiels wurde er von einer Spinne gebissen, was bereits auf den nun angekündigten Nachfolger hinwies.

Nur zwei Jahre zwischen Teil 1 und 2

Etwas straff dürfte der Entwicklungszeitplan gewesen sein: Schafft "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" seinen angepeilten Start, dann liegen zwischen den Releases von Teil 1 und 2 gerade mal zwei Jahre. Es ist also wahrscheinlich, dass sich Teil 2 schon zum Start von "Marvel's Spider-Man" in Entwicklung befand.

Die verbesserte Datenstreaming-Leistung der Playstation 5 verdeutlichte Sony in mehreren Präsentationen mit "Marvel's Spider-Man": Aufgrund der SSD seien größere Spielwelten und schnellere Fortbewegung möglich, weil die nötigen Assets nicht lange laden müssen. Mit "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" kann Sony die Vorzüge der SSD also direkt unter Beweis stellen.

Spielerisch ist zum neuen Spider-Man-Spiel nicht viel bekannt. In dem kurzen Trailer sind lediglich einige kurze Spielszenen zu sehen, die stark an Teil 1 erinnern. Entwickler Insomniac Games hat im Sony-Livestream außerdem einen neuen Ableger der "Ratchet & Clank"-Reihe vorgestellt.

(dahe)