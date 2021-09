"Spider-Man", "Wolverine", "Forspoken": Sonys neue PS5-Spiele

Bei einem 40-minütigen Livestream hat Sony das kommende Spiele-Portfolio für die PS5 enthüllt. Dabei gab es nicht nur Trailer zu bereits angekündigten Titeln wie "God of War Ragnarök" und "Ghostwire Tokyo", sondern auch brandneue Ankündigungen – allen voran "Marvel's Spider-Man 2" und "Marvel's Wolverine". Neuauflagen gibt es von "Uncharted", "Alan Wake" und "Knights of the Old Republic". Heise online hat die wichtigsten Neuigkeiten des Sony-Events gesammelt.

"Marvel's Spider-Man 2"

Der PS5-Launch-Titel "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" gilt offenbar nicht als vollwertiger Serienteil, also legt Insomniac Games nun mit "Marvel's Spider-Man 2" nach. Immerhin bekommt Miles Morales neben Peter Parker einen gemeinsamen Auftritt im neuen Ableger – darauf lässt zumindest der Render-Trailer schließen. Das Actionspiel soll 2023 für die Playstation 5 erscheinen, Chef-Bösewicht ist dieses Mal offenbar Venom.

Trailer zu "Marvel's Spider-Man 2"

"Marvel’s Wolverine"

Ebenfalls von Insomniac kommt "Marvel's Wolverine". Der Name ist auch hier Programm: Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle des Mutanten mit den Adamantium-Klauen. Bisher hat das kalifornische Entwicklerstudio lediglich einen kurzen Teaser-Trailer zu dem Titel gezeigt, der sich noch in einer "sehr frühen" Entwicklungsphase befinden soll.

Trailer zu "Marvel's Wolverine"

"Star Wars Knights of the Old Republic"

"Kotor", wie die Fans es nennen, gehört zu den besten Rollenspielen aller Zeiten. Das von Bioware entwickelte Rollenspiel wird nun von Aspyr Games als Remake neu entwickelt. Grafik und Technik werden also von Grund auf neu entwickelt, die "Integrität der Story" soll dabei erhalten bleiben. Der Titel wird für die Playstation 5 und den PC erscheinen, ein Release-Termin ist noch nicht bekannt.

Trailer zum Remake von "Knights of the Old Republic"

"Gran Turismo 7"

Was bei den Xbox-Konsolen "Forza" ist, heißt bei der Playstation "Gran Turismo": Der neue Teil der beliebten Rennsimulationsreihe kommt am 4. März 2022 in den Handel, kündigte Sony bei seinem Livestream an. "Gran Turismo 7" wird sowohl auf der Playstation 5 als auch auf der Playstation 4 spielbar sein.

Trailer zu "Gran Turismo 7"

"Uncharted: Legacy of Thieves Collection"

"Uncharted 4: A Thief's End" und "Uncharted: The Lost Legacy" werden für die Playstation 5 aufgefrischt und in ein Paket gepackt. Besonders aufregend ist das für PC-Spieler. Die beiden von Naughty Dog entwickelten Actionspiele erscheinen im Remaster nämlich erstmals auch für den Rechner. Eine Überraschung ist das aber nicht mehr: Bereits im Mai hatte Sony Investoren über Pläne informiert, "Uncharted 4" für den PC zu portieren.

Trailer zu "Uncharted: Legacy of Thieves Collection"

"Ghostwire: Tokyo"

Lange war es still um "Ghostwire Tokyo", nun gibt es einen neuen Trailer zu dem Bethesda-Spiel. Bitter für Microsoft: Obwohl Bethesda mittlerweile zum Xbox-Hersteller gehört, wird "Ghostwire Tokyo" vorerst exklusiv auf dem PC und der Playstation 5 – die Exklusivverträge, die Bethesda vor der Microsoft-Übernahme mit Sony geschlossen hat, bleiben nämlich bestehen. Als Release-Zeitraum geben die Entwickler 2022 an.

Trailer zu "Ghostwire Tokyo"

"Forspoken"

Das Actionspiel "Forspoken" wurde bereits im Frühjahr angekündigt, nun hat Entwickler Luminous Productions umfangreichere Gameplay-Szenen gezeigt. Das Studio hat vorher an Final Fantasy XV gearbeitet, mit "Forspoken" etablieren sie ihre eigene Spielemarke. Der Titel soll im kommenden Frühjahr für die Playstation 5 und den PC erscheinen.

Trailer zu "Forspoken"

"Alan Wake Remastered"

Gerüchte um ein Remaster des Action-Detektivspiels von Remedy Entertainment gibt es schon länger, nun wurde es bestätigt: "Alan Wake: Remastered" kommt bereits am 5. Oktober für Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series S und Xbox Series X in den Handel. PC-Spieler können ausschließlich im Epic Games Store zuschlagen.

Trailer zu "Alan Wake Remastered"

"GTA 5"

"GTA 5" und sein Online-Ableger gehören zu den größten Videospiel-Dauerbrennern überhaupt. Nun hat Entwickler Rockstar Gameplay aus dem Next-Gen-Port des Open-World-Spiels gezeigt, dessen Release-Termin beiläufig auf den März 2022 verschoben wurde.

Trailer zur Next-Gen-Version von "GTA 5"

"God of War: Ragnarök"

Zum Abschluss hat Sony erste Gameplay-Szenen aus "God of War: Ragnarök" gezeigt, dem wohl am heißesten erwarteten Spiel in der Pipeline des Playstation-Herstellers. Gemeinsam mit seinem Sohn Atreus schnetzelt sich Hauptfigur Kratos dabei erneut durch Gegnerhorden. Im Lauf des Spiels bekommt es das Duo unter anderem mit Thor und Freya zu tun. Einen Release-Termin für das PS5-Exklusivspiel gibt es noch nicht.

Trailer zu "God of War: Ragnarök"

