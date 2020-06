Spiele-Engine: Unity 2019.4 LTS bringt schnellere Suche und Shortcut Manager

Unity Technologies veröffentlicht Version 2019.4 seiner Spiele-Engine als Long-Term-Release. Sie wird neben den bisher erschienenen Langzeit-Support-Versionen als Standard über die Plattform Unity Hub zum Download zur Verfügung stehen.

Zukünftig plant das Unternehmen, neben einer jährlichen LTS-Version bis zu zwei TECH-Stream-Versionen (anstatt drei) pro Jahr herauszugeben. Mit ihnen richtet sich Unity an Entwickler, die sich in der Vorproduktionsphase befinden und bei der Entwicklung von Technologien und Arbeitsabläufen aktuell bleiben wollen. Die LTS-Versionen sollen Nutzer ansprechen, die ihre Projekte in naher Zukunft ausliefern möchten. Somit verpflichtet sich das Unternehmen, seinen Nutzern eine stets stabile Version der Spiele-Engine zur Verfügung zu stellen.

Im Fokus: Mehr Stabilität statt neue Funktionen

Unity 2019 LTS enthält sämtliche Features der TECH-Versionen 2019.1, 2019.2 sowie 2019.3, und bringt selbst weitere Funktionen mit, die für eine große Stabilität sorgen sollen. Version 2019.1 brachte einen Shader Graph sowie die Lightweight Render Pipeline (LWRP) für den produktiven Einsatz. Der ProBuilder wurde mit 2019.2 LTS aktualisiert. Darüber hinaus integrierte der zweite 2019er-TECH-Stream Polybrush, ein Tool, mit dem Entwickler 3D-Meshes formen, Texturen und Farben beimischen, Schattierungen einbringen und Objekte verteilen können. Unity 2019.3 führte Entwicklungsmöglichkeiten für Google Stadia ein und überarbeitete den Unity-Editor. Ein neues Input-System war zudem dabei, das der neue Standard zum Einsatz von Gerätesteuerungen in Projekten werden soll. Version 2019.4 LTS brachte als neue Funktionen eine schnellere Suchfunktion und einen Shortcut Manager. Die Asset Import Pipeline erhält ein Update auf Version 2.

Nutzern, die noch immer auf Version 2017 LTS setzen, wird dringend ein Update auf die aktuelle LTS-Version empfohlen. Der zweijährige Stream-Support für 2017 LTS endete bereits im April 2020. Weiterführende Informationen zu Unity 2019 LTS finden sich in den Release Notes.

(mdo)