Spiele-Engine: Unity kauft Werbe-Unternehmen IronSource

Unity Technologies kauft den Anzeigenvermarkter IronSource. Im Rahmen des Merger-Deals tauscht Unity eigene Aktien im Wert von 4,4 Milliarden US-Dollar gegen die Aktien des israelischen Unternehmens.

Durch den Zusammenschluss mit IronSource will das Unternehmen hinter der beliebten Unity-Engine seinen Kunden eigenen Angaben zufolge zusätzliche Werkzeuge für die Werbevermarktung ihrer Videospiele anbieten. Der Deal soll im vierten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

IronSource hat seinen Hauptsitz in Tel-Aviv und wird zur größten Übernahme in der Unternehmensgeschichte von Unity. Nach dem Deal sollen Unity-Aktionäre etwa 73,5 Prozent des Unternehmens halten, während die verbleibenden 26,5 Prozent bei den IronSource-Aktionären liegen. Aus der Spiele-Community kommt auch Kritik am Merger: IronSource vertreibt laut dem Spielemagazin PCGamer unter anderem fragwürdige PC-Programme, die von mehreren Antiviren-Tools als Adware eingestuft werden.

Unity kauft Weta Digital

Unity gehört zu den meistgenutzten Engines für Videospiele und gilt insbesondere als attraktives Angebot für kleinere bis mittelgroße Studios, die keine eigene Engine haben. In den vergangenen Jahren wurde sie unter anderem von "Cloudpunk", "Call of Duty Mobile" und "Subnautica Below Zero" eingesetzt. Neben Videospielen kommt Unity auch bei Filmanimationen und für Visualisierungen in der Industrie zum Einsatz.

Im vergangenen November hatte Unity die Übernahme des VFX-Studios Weta Digital angekündigt. Beide Unternehmen haben sich auf ein Übernahmepaket in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar geeinigt. Im Rahmen der Übernahme soll Unity Zugang zu Technik, Assets und Tools des VFX-Studios bekommen. Außerdem sollen 275 Ingenieure von Weta zu Unity wechseln. Die übrigen Teile von Weta Digital werden als WetaFX separat weitergeführt. Unity und WetaFX sollen künftig aber eng zusammenarbeiten, teilten die Unternehmen mit.

Weta Digital ist das VFX-Studio hinter Blockbuster-Produktionen wie "Herr der Ringe", "Game of Thrones" und "Planet of the Apes". Bekannt ist das Studio unter anderem für aufwendig animierte Figuren wie Gollum und Caesar. Die Übernahme durch Unity soll die bisher exklusive Technik und Werkzeugsammlung von Weta zahlreichen Entwicklerinnen und Entwicklern zugänglich machen.

(dahe)