Spiele: "Quake" auf der Apple Watch, Zocken auf der Dynamic Island

Die Apple Watch hat mittlerweile eine durchaus beachtliche Prozessor- und Grafikleistung. Das hat nun ein Entwickler demonstriert und ein klassisches 3D-Spiel auf die Computeruhr portiert. Parallel dazu gibt es erste Experimente mit der neuen Dynamic Island im iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max, die Developer gerne für neuartige Games verwenden möchten.

Adäquate Framerate plus Bewegungssensor

Ein Entwickler namens MyOwnClone hat die Originalversion von "Quake", in den Neunzigerjahren erschienen, für watchOS angepasst. Dabei verwendete er die Series 5 von 2019. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen: Der Developer rechnet intern mit einer Auflösung von 640 mal 480 Bildpunkten und erreicht dabei immerhin 60 fps. (Die Apple Watch selbst stellt allerdings bei der Series 5 nur 324 mal 394 (40 mm) beziehungsweise 368 mal 448 Bildpunkte (44 mm) dar.) Laut MyOwnClone ist es zudem gelungen, höhere Auflösungen zu erzielen, auch wenn dann die Framerate zurückging. Auf neueren Watch-Modellen dürfte Quake nochmals deutlich besser laufen. Diese haben schnellere System-in-Packages sowie auch eine höhere Auflösung.

Die Demo, die MyOwnClone bei Hacker News vorstellte, zeichnet sich auch durch eine interessante Bedienung aus. Es gibt einerseits Touch-Knöpfe, man kann aber auch die digitale Krone der Watch sowie sogar den integrierten Beschleunigungssensor nutzen. Letzteres ist allerdings bei Verwendung der Uhr am Handgelenk eher ein Gimmick als wirklich verwendbar. Bislang gibt es die watchOS-App nur im Rahmen eines Github-Projekts zum Download. Apple würde sie vermutlich nicht in den App Store lassen. Nutzer müssen das Spiel also zunächst kompilieren und brauchen dafür einen Mac und Xcode, zudem stehen die notwendigen Assets von Quake noch unter Urheberrechtsschutz.

Zocken auf der dynamischen Insel

Die mit iPhone 14 Pro und 14 Pro Max verfügbare Dynamic Island, die den berühmten Kamera-"Notch" ersetzt, wird unterdessen ebenfalls zu einer möglichen Spielfläche. Erste Entwickler berichten auf Twitter, wie sie künftig mit dem Bereich interagieren können. Das dürfte sich beschleunigen, sobald die Geräte ab kommenden Freitag im Handel sind. Der US-Developer Kriss Smolka meldet, bereits an einem Breakout-ähnlichen Game zu arbeiten.

Dabei geht es darum, die Dynamic Island mit einem Ball zu treffen, was dann eine hübsche Animation des Bereiches auslöst. Auf Twitter kursierten zudem bereits erste Entwürfe, Games wie "Doom" gleich ganz in die Dynamic Island zu verlagern. Ob das Apple erlaubt, ist aber unklar. Aktuell fehlen zudem die notwendigen APIs noch, die Apple jedoch "später in diesem Jahr" freigeben will.

