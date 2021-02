Spiele für Microsoft Edge waren illegale Kopien

Etliche Spiele waren in den letzten Tagen als Erweiterungen für den Microsoft Edge Browser verfügbar. Es handelte sich überwiegend um rechtswidrige Kopien, ohne Zustimmung der Rechteinhaber. Microsoft hat die Games bei Twitter sogar selbst beworben. Microsoft hat auf Berichte reagiert und die allermeisten nicht lizenzierten Spiele aus dem Angebot der Edge-Erweiterungen gelöscht.

Zu den bei den Edge-Erweiterungen gelisteten Spielen gehörten Nintendo-Klassiker wie Mario Kart 64 und Super Mario Bros., Sonic the Hedgehog 2, Pac-Man, Tetris und Cut The Rope. Sogar das von Microsoft selbst angebotene Minecraft war dabei. Insgesamt handelte es sich nach Angaben The Verges um 35 Spiele zehn unterschiedlicher Anbieter wie den weitgehend unbekannten Namen GamePro Inc, Gamelands, StayReal und Kday. Manche Spiele waren mehrmals gelistet.

Microsoft Edge Team pries Spiele bei Twitter an

Das offizielle Twitter-Konto des Microsoft Edge Teams hat die Edge-Erweiterungen sogar selbst beworben: "Alle Pac-Man, Tetris und Mario-Liebhaber aufgepasst! Wisst ihr, dass Microsoft Edge diese und andere klassische Spiele als Erweiterungen anbietet?" Dazu verwies der Tweet von @MSEdgeDev auf die Liste der Edge-Erweiterungen. Inzwischen ist dieser Tweet, wie die Spiele selbst, gelöscht.

Gelöschte Twitter-Promo von MSEdgeDev (Bild: Resetera.com)

Ein Anwender hatte die Mario-Kart-64-Erweiterung für Microsoft Edge installiert. Nach seinen bei Twitter ebenfalls wieder gelöschten Angaben wurde das Spiel komplett heruntergeladen. Damit handelte es sich definitiv um eine Kopie. Andere ältere Spiele sind als abgespeckte und emulierte Versionen auch im Browser spielbar. Dies wird von den Entwicklern oft geduldet. Nintendo ist allerdings bekannt dafür, eigene Spiele und Charaktere umfassend zu schützen. 2009 hat Nintendo sein Vorgehen gegen Software-Piraten verschärft.

Einige der als Edge-Erweiterungen angebotenen Spiele trugen ein Veröffentlichungsdatum von Oktober. Sie waren also seit geraumer Zeit illegal bei Microsoft abrufbar.

(fds)